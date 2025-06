Sanremo: la scuola primaria di Poggio ha festeggiato con Feet DJ la fine dell’anno scolastico (Foto)

La Scuola Primaria di Poggio ha festeggiato con Feet DJ la fine dell’anno scolastico, insieme alle insegnanti e alle famiglie

Poggio ha vibrato al ritmo della musica questo pomeriggio, in occasione della festa di fine anno della scuola primaria, un evento che ha trasformato il cortile della scuola in una vera e propria discoteca a cielo aperto. Protagonisti indiscussi della giornata sono stati i bambini, ma l'ospite d'onore, il talentuoso Feet DJ, il nostro amico Nicholas, ha saputo infiammare la pista con le sue performance.

L'atmosfera era elettrizzante. Per settimane, i piccoli studenti si sono dedicati con impegno alla preparazione di coreografie originali sulle note delle hit più famose, sapientemente mixate da Nicholas. Il risultato è stato uno spettacolo di energia e coordinazione, dove ogni bambino, dal più piccolo al più grande, ha avuto l'opportunità di esprimersi e brillare.

Ma oltre al divertimento e alla gioia, la festa ha veicolato un messaggio ancora più importante: quello dell'inclusione. Come ha dimostrato Nicholas, la musica ha il potere di unire, di abbattere le barriere e di creare un senso di appartenenza. Ogni passo di danza, ogni sorriso condiviso, ha ribadito come la diversità sia una ricchezza e come, attraverso la musica, tutti possano sentirsi parte di un'unica, grande armonia.

Genitori, insegnanti e l'intera comunità di Poggio hanno assistito entusiasti a questo pomeriggio di festa, che ha celebrato non solo la fine di un anno scolastico, ma anche i valori fondamentali di amicizia, collaborazione e inclusione. La performance di Feet DJ non è stata solo un intrattenimento, ma un vero e proprio inno alla capacità della musica di connettere le persone, rendendo questa festa di fine anno un evento davvero memorabile per tutti.