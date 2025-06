Maltempo: dal Governo altri 8 milioni per interventi strutturali anche nella nostra provincia

Via libera da parte del Consiglio dei ministri allo stanziamento di ulteriori 8 milioni di euro a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito in particolare la Città metropolitana di Genova e le province di Imperia e Savona tra il 9 febbraio e il 31 marzo 2024.

Le risorse serviranno a coprire le priorità segnalate dai Comuni, legate agli interventi strutturali. A luglio dello scorso anno era stato riconosciuto lo Stato di emergenza con lo stanziamento dei primi 3,3 milioni di euro da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile per far fronte alle somme urgenze e prime emergenze.

"Ringrazio il governo e il Dipartimento nazionale per queste ulteriori risorse che rispondono alle seconde priorità segnalate dai Comuni colpiti e quindi verranno impiegate per il ripristino di ponti, argini e altri interventi strutturali, anche con l'obiettivo di aumentare la resilienza del nostro territorio - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone -. Si conferma ancora una volta l'efficacia del modello di lavoro impostato in Liguria, a partire dalle priorità segnalate delle amministrazioni locali in un confronto serrato con il Dipartimento regionale per l'invio delle schede a Roma. Seguono poi sopralluoghi mirati dei tecnici del Dipartimento nazionale, prima del via libera al riconoscimento dei fondi".