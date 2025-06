Gioco on line: dopo la classifica di Agimeg interviene il Casinò di Sanremo "Ricavi aumentati del 21% nel 2024 e dell'11% quest'anno"

"Il Casinò di Sanremo non cresce solo nel mercato 'reale' ma anche in quello del gioco on line". Interviene in questo modo la casa da gioco matuziana, in relazione alla classifica diffusa da Agimeg, che la vede in fondo alla classifica (QUI).

"Negli ultimi anni - prosegue l'azzardo sanremese - i ricavi dal gioco on line) del gioco a distanza gestito dal Casinò di Sanremo ha registrato una crescita costante e significativa (+21,49 % nel 2024 rispetto al 2023; + 11,58% nel primo quadrimestre del 2025 vs primo quadrimestre del 2024). Il mercato del gioco online italiano presenta una struttura della raccolta che vede il 10 % dei concessionari, quindi 8 su 81, detenere quasi l’80% del mercato, grazie a strutture di grandissime dimensioni dedicate esclusivamente alla raccolta del gioco online".

"Il risultato del Casinò di Sanremo deve quindi essere inquadrato in questa prospettiva - termina il Casinò - ed in ogni caso il risultato ci colloca al 41° su 81 e, come dice Agimeg stessa, tra i principali operatori. Infatti il titolo della classifica pubblicata sul sito di Agimeg recita testualmente 'Ecco come si sono divisi il mercato della spesa dei casinò online a maggio, i principali operatori'. Per la Casa da gioco sanremese si tratta di un risultato importante e tale da sostenere la decisione di partecipare alla gara per il rinnovo della concessione".