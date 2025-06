Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 5 a domenica 8 giugno in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 5 GIUGNO

SANREMO

9.00-18.00. Mostra ‘Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso’: sette vittime di tratta si raccontano in un progetto fotografico. Evento a cura de Le Muse festival al Femminile odv. Palazzo Roverizio, fino al 13 giugno (h 9.00/12.00-15.00/18.00), ingresso libero



10.00-12.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: inaugurazione mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



15.00. Festa di fine anno del corso di Sapere Patafisico con Marco Maiocchi e Aldo Spinelli. Con loro Fabio Barricalla, Freddy Colt, Gianfranco Coppola, Domenico Graglia, Alberto Pulinetti + performance di Andrea Illungo Bellina e momento di brindisi per festeggiare la consegna degli attestati di partecipazione al corso e alcune altre onorificenze. Aula magna dell’Accademia della Pigna in piazza del capitolo, partecipazione libera e gratuita, fino al 7 giugno, info 335 5322090



16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



17.30. Per il ciclo ‘Raccontare a Ponente – Incontri con l’autore’, organizzato dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti, presentazione del nuovo libro di Marino Magliani dal titolo ‘Romanzo olandese’, Scritturapura Edizioni. Dialogano con l’autore Loretta marchi e Doriana Valesini. Sala Punto d’incontro Coop, ingresso libero



IMPERIA



10.00. Tradizionale cerimonia militare per festeggiare i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri con schieramento di una Compagnia di Formazione composta da personale delle diverse specialità e nelle diverse uniformi, e di mezzi e le dotazioni in uso ai militari del Comando Provinciale di Imperia. Calata Anselmi



15.00-18.00. Apertura alle visite del pubblico della nave scuola della Marina Militare Palinuro ormeggiata nel Porto di Oneglia, anche domani



VENTIMIGLIA

8.30-18.00. Esposizione ‘De vera mentis laetitia’ dedicata alle opere conservate nel Fondo Antico del grande astronomo di Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta l’8 giugno 1625. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero, fino al 30 giugno (lunedì chiuso, martedì-giovedì dalle 8.30/13.30-15.00/18.00, venerdì 8.30/13.30, sabato 9.00/11.45)



16.00. Per gli ‘Incontri con il museo’, conferenza dal titolo ‘Cucinare e mangiare ad Albintimilium: padelle, casseruole e mortai di età romana rinvenuti negli scavi’ con relatore Giulio Montinari + visita guidata al termine. Area Archeologica Nervia, Corso Genova 134, ingrasso libero, info e prenotazioni 0184 252320



BORDIGHERA

21.00. ‘Discriminazione maschile e fine del macho alfa: un tema che riguarda tutti’: laboratorio di Autostima dello sportello d’ascolto Noi4You. Al termine brindisi con un vino da degustazione. Sede Noi4You in via Firenze 1, partecipazione gratuita



DIANO MARINA

17.00-23.00. Mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘I Dipingiamo Insieme’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Sala Mostre ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 9 giugno, ingresso libero



17.00. Inaugurazione esposizione di Urban Knitting (o Yarn Bombing), progetto intergenerazionale che ha coinvolto cinque bambini della Scuola Primaria e un gruppo di anziani custodi di una tradizione preziosa: l’arte dell’uncinetto. Circolo Ada Carlotta Garibaldi



ENTROTERRA

PERINALDO



11.00-17.00. Mostra di Karin Wittulsky dal titolo ‘Retrospective’ con opere su stoffa e carta che raccontano un percorso creativo intimo e profondo. Oratorio di San Benedetto, fino al 14 giugno (dal mercoledì alla domenica)

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

9.00-20.30. ‘Green Shift Festival’ (3ª edizione): dibattiti. ‘Happy Hour’, tavole rotonde, musica dal vivo e spettacoli. Tre serate stimolanti all'insegna dell'arte e dell'ambiente. Place Anne-Marie Campora, fino al 6 giugno (più info)

20.00. ‘Recital Hélène Grimaud’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con Hélène Grimaud, pianoforte. In programma: Beethoven, Brahms, Bach/Busoni. Auditorium Rainier III (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





VENERDI’ 6 GIUGNO



SANREMO

9.00-18.00. Mostra ‘Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso’: sette vittime di tratta si raccontano in un progetto fotografico. Evento a cura de Le Muse festival al Femminile odv. Palazzo Roverizio, fino al 13 giugno (h 9.00/12.00-15.00/18.00), ingresso libero

9.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)



10.00-12.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: inaugurazione mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.00-20.00. ‘Ri-Ciclo’: giornata dedicata alla mobilità sostenibile, al riuso creativo e alla promozione di stili di vita rispettosi dell’ambiente. Evento organizzato da Assoutenti Liguria in collaborazione con ACLI San Martino, Confesercenti Imperia e Riviera dei Fiori Outdoor. Circolo ACLI San Martino, lungo la ciclabile di Via Vesco



15.00-20.00. Festa di fine anno del corso di Sapere Patafisico: conversazione sul Futurismo con Stefania Stefanelli (già ricercatrice alla Scuola Normale Superiore di Pisa) che introduce Stefano Bertoli (musicista e sperimentatore sonoro) + recita di poesie a cura di Alberto Cervelli (attore) + interventi di Fabio Barricalla, Chiara Fabbri Colabich (illustratrice), Alberto Pulinetti, Judith Török e Carlo Maglitto + dalle 18 circa, aperitivo e performance dal vivo di Luisa Repola (pianoforte) e Aurora Pulinetti (flauto). Studio di architettura di Alberto Pulinetti in via Canessa 4, partecipazione libera e gratuita, fino al 7 giugno, info 335 5322090



16.00. ‘Sanremo Latin Festival’ al teatro Ariston: corsi di danza con artisti nazionali e internazionali, spettacoli, serate con DJ, cene (più info), fino all’8 giugno



16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



16.30. Pilates al Forte: iniziativa che coniuga salute fisica e valorizzazione culturale con esercizi mirati al miglioramento della postura, tonificazione muscolare, allungamento e rilassamento. Forte di Santa Tecla, lezione più ingresso al Forte 12 euro (più info)



16.30. Giornata Mondiale degli Oceani; il Club per l’Unesco di Sanremo Odv presenta ‘Conferenza su Ambiente e Sviluppo: nell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare 2021-2030’ con relatori: ilProf. Alessio Rovere ‘Università Cà Foscari di Venezia’, Dott. Davide Aschieri ‘Delfini del Ponente’. Sala del Teatro del Casinò di Sanremo, evento gratuito fino ad esaurimento disponibilità posti



18.00. Il pianto degli Eroi - L’Iliade e le troiane nel carcere di Bollate’ proiezione film di Bruno Bigoni e Francesca Lolli liberamente ispirato a Omero ed Euripide con la partecipazione di Francesca Lolli, Irina Bajini, Omar Fathi, Michele Picerno. Federazione Operaia. Via Corredi 47, ingresso libero

IMPERIA

8.30-13.30. Convegno dal titolo ‘Tutela delle donne vittime di violenza - L'importanza della rete’: momento di confronto e sensibilizzazione, volto a rafforzare la rete territoriale nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Evento organizzato dall'associazione End.Or.Fine con la partecipazione di numerosi relatori. l'Aula Polivalente del Tribunale di Imperia (locandina)



10.00-18.00. Apertura alle visite del pubblico della nave scuola della Marina Militare Palinuro ormeggiata nel Porto di Oneglia (h 10.00/12.00-15.00/18.00)



18.00. ʽCabaret con voi – Aneddoti… canzoni… storieʼ: concerto di Braulio Gonzales guidato dalle tracce verbali di Vittorio Capotorto. Lo spettacolo prevedere il coinvolgimento del pubblico, che potrà interagire con gli attori in scena. Villa Grock, via Fanny Roncati



20.00. Concerto dei Mystic Movements, band reggae imperiese, a cura del Circolo Manuel Belgrano (servizio bar con birra e panini con porchetta). Piazza del Duomo a Costa d’Oneglia, ingresso libero



21.00. Per la 1ª Tappa Onorata Milonga Festival’, ‘Tango e le sue forme d'arte creativa: talk sul riscatto e risposta - attraverso il Tango - all'alienazione e solitudine umana a cura della direttrice artistica del festival e del pittore torinese Natale Cannelli + cameo musicale con la cantante Ines Aliprandi e piccola esibizione dei tangueros Ornella Micol e Antonio Perrone + proiezione film corto esoterico-surreale su tango e territorio dal titolo ‘Poema Circular’ di Alessandro Avataneo. Galleria del Castello di P.za S. Francesco 3, ingresso libero sino ad esaurimento posti



21.30. Concerto dell’Enzo Cioffi Quartet formato da Enzo Cioffi, Alessandro Castelli, Roberto Bissolotti, Gianka Gilardi. In programma musiche arabeggianti, accenni di ‘Manuche’, Latin jazz e New Flamenco. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi, info e prenotazioni al numero 320 212 7561



VENTIMIGLIA

8.30-13.30. Esposizione ‘De vera mentis laetitia’ dedicata alle opere conservate nel Fondo Antico del grande astronomo di Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta l’8 giugno 1625. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero, fino al 30 giugno (lunedì chiusa, martedì-giovedì dalle 8.30/13.30-15.00/18.00, venerdì 8.30/13.30, sabato 9.00/11.45)

VALLECROSIA

18.00-24.00. ‘WineAround in Riviera 2025’: una due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica con degustazioni e mostra mercato + accompagnamento musicale con ‘The CU3E - Trio Version’ + area dedicata ai più piccoli. Giardini della Casa Valdese di Via Col. Aprosio 255, anche domani, ingresso gratuito (il programma a questo link)



TAGGIA ARMA



15.30. Martini Day: talk show a Villa Boselli condotto da Maurizio Maestrelli, giornalista direttore del magazine AIBES ‘Il Barman’ alla presenza di giornalisti, autorità locali e delegati A.I.B.E.S. + posa della targa storica in location con delegati al seguito (h 18.30) + degustazione Cocktail Martini così come lo creò oltre un secolo fa Clemente Queirolo in alcuni locali selezionati di Arma di Taggia: Clipper Bar, Ristorante Bar Playa Manola, Molo 70 (più info)

DIANO MARINA

17.00-23.00. Mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘I Dipingiamo Insieme’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Sala Mostre ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 9 giugno, ingresso libero



ENTROTERRA

CIPRESSA



21.30. Serata di Osservazione astronomica organizzata dagli Astrofili di Ceriana con raccolta fondi a favore dell'Associazione il Cuore di Martina che verranno devoluti a famiglie bisognose (donazione minima 5 euro). Presente il servizio Bar a cura dei Compagni di Bacco. Torre Gallinaro



PERINALDO

11.00-17.00. Mostra di Karin Wittulsky dal titolo ‘Retrospective’ con opere su stoffa e carta che raccontano un percorso creativo intimo e profondo. Oratorio di San Benedetto, fino al 14 giugno (dal mercoledì alla domenica)

16.30. 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Marzia Taruffi con Matteo Moraglia presentano ‘Il destino del primo figlio’. Espone Manangela Ferrario. Biblioteca Comunale



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

9.00-20.30. ‘Green Shift Festival’ (ultimo giorno della 3ª edizione): dibattiti. ‘Happy Hour’, tavole rotonde, musica dal vivo e spettacoli. Tre serate stimolanti all'insegna dell'arte e dell'ambiente. Place Anne-Marie Campora (più info)

NICE



20.30-22.30. Spettacolo di droni unico nel suo genere organizzato per celebrare l'organizzazione della terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, che si terrà a Nizza dal 9 al 13 giugno. Quai des États-Unis (più info)



SABATO 7 GIUGNO

SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00-11.00. Dodicesima edizione dell’iniziativa dedicata alla pulizia dei fondali marini, promossa dal Consolato del Mare con la partecipazione del subacqueo professionista Fabio Avagnina e una squadra composta da sei militari del V Nucleo Subacquei della Guardia Costiera, di stanza a Genova. Porto Vecchio (evento aperto alla cittadinanza)

9.00-18.00. Mostra ‘Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso’: sette vittime di tratta si raccontano in un progetto fotografico. Evento a cura de Le Muse festival al Femminile odv. Palazzo Roverizio, fino al 13 giugno (h 9.00/12.00-15.00/18.00), ingresso libero



10.00. ‘Memorial Franco Botti’: gara ciclistica su percorso cittadino categoria giovanissimi 7-12 anni. A cura di ASD US Sanremese 1904 – sez. ciclismo, info ussanre1904.ciclismo@libero.it



10.00-17.00. Vela Day: giornata dedicata al mare e alla scoperta della vela, aperta a tutti, gratuita e senza iscrizione con laboratori a terra e uscite in mare per tutti i ragazzi dai 6 anni in su, accompagnati da istruttori federali (Laboratorio Colora la vela, visite allo yacht club Sanremo, informazioni sui corsi di vela estiva per bambini e ragazzi, uscite in mare a bordo delle imbarcazioni Optimist per i più piccoli e Laser 16 per i ragazzi. Villaggio della Vela, nel piazzale Lorenzo Vesco (più info)



10.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)



10.00-19.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: inaugurazione mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)



10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.00-20.00. Festa di fine anno del corso di Sapere Patafisico: gran finale con tutti i docenti del corso con performance teatrale con Lucia Barbera, Teo Ricci e Luisa Repola + lectio magistralis di Gianfranco Coppola + intervento di Alberto Pulinetti + intervento del matematico e patafisico Patrik Whalberg su ‘La Patafisica in Svezia’ + brindisi e celebrazioni, con performance Piano e Theremin dei Les Patafisichance, in arrivo da Parigi. Aula magna dell’Accademia della Pigna in piazza del capitolo, partecipazione libera e gratuita, info 335 5322090

16.00. ‘Sanremo Latin Festival’ al teatro Ariston: corsi di danza con artisti nazionali e internazionali, spettacoli, serate con DJ, cene (più info), fino all’8 giugno



16.00-22.00. Sanremo Design 2025: mostra a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo con prodotti d’archivio, pezzi iconici e articoli esclusivi appena presentati al Salone del Mobile di Milano da Artemide ed Edra. Sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte 34, ingresso libero e gratuito, anche domani

16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



17.00. Per la 4ª edizione del Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte in Liguria, incontro con Lucia Esposito, giornalista e autrice del romanzo 'Sorelle Spaiate' (Giunti, 2024) che ha appena vinto il premio letterario Scrivere Campano. Palazzo Roverizio, ingresso gratuito



17.30. Nell’ambito della mostra omaggio a Lelio Lutazzi, concerto ‘Omaggio a Louis Armstrong’ a cura del Fabrizio Cattaneo Quartet. Sala Magazzini di Ponente del Forte di Santa Tecla (più info)

IMPERIA



10.00-19.00. XV edizione di ‘Decoupage (e non solo) il Festival della Creatività’: mostra-mercato del fai-da-te che coinvolge gli hobbisti, oltre che diverse organizzazioni e associazioni occupate nel sociale con la partecipazione di appassionati di artigianato artistico. Portici di via Bonfante, anche domani, info 331 4190603

15.00. ‘Passeggiata tra gli Ulivi e le Ginestre’ (13ª edizione): festa dell’affido familiare, manifestazione non competitiva rivolta alle famiglie con percorso Giallo e percorso Verde (a cura dell’Associazione Progetto Famiglia). Ritrovo al Santuario di Montegrazie, info 339 7379449 (per saperne di più cliccare questo link)

16.00. ‘Sky Beach Soccer Tour 2025’ (semifinali): evento dedicato al calcio giocato sulla sabbia con regole speciali, che sarà trasmesso anche sulle reti Sky Sport. Partecipano atleti provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da Francia, Argentina e Albania. Spiaggia d’Oro a Borgo Marina, anche domani



16.00. ‘Antonio Salieri (1750 – 1825) tra mito e leggenda la rivalità con Mozart’: conferenza a cura del Circolo Amici della Lirica di Imperia con relatore Athos Tromboni, giornalistico e critico musicale e Presidente nazionale Ù.N.C.A.L.M. Ridotto del Teatro Cavour, ingresso libero

17.00. Per i Pomeriggi Universitari’, presentazione della tesi di laurea di Marco Vincenzi ‘Gli Incunaboli della Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia’ conseguita presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Corso di laurea magistrale in Scienze del Libro e del Documento. Relatore: Fiammetta Sabba. Sede della Sezione di Imperia dell'IISL in Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4

21.00. ‘Il medico per forza’: spettacolo del primo gruppo dei ragazzi ‘junior’ che celebra la fine dei laboratori di quest’anno a Lo Spazio Vuoto tenuto da Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 3297433720



21.00. Concerto della OpenOrchestra, diretta da Marco Reghezza, organizzato dall'associazione ‘Tutti insieme per la solidarietà’ con ricavato devoluto in beneficenza a favore di famiglie bisognose del territorio. In programma musiche dal '700 ad oggi toccando vari generi musicali (10 euro). Santuario di Santa Maria Maggiore. Servizio bus navetta da Piazza Dante (lato orologio) dalle ore 19.00 alle 20.45 fino al santuario, a Castelvecchio, e ritorno alla fine dello spettacolo



VENTIMIGLIA

9.00-11.45. esposizione ‘De vera mentis laetitia’ dedicata alle opere conservate nel Fondo Antico del grande astronomo di Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta l’8 giugno 1625. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero, fino al 30 giugno (lunedì chiusa, martedì-giovedì dalle 8.30/13.30-15.00/18.00, venerdì 8.30/13.30, sabato 9.00/11.45)

VALLECROSIA

18.00-24.00. ‘WineAround in Riviera 2025’: una due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica con degustazioni e mostra mercato + accompagnamento musicale con ‘The CU3E - Trio Version’ + area dedicata ai più piccoli. Giardini della Casa Valdese di Via Col. Aprosio 255, ingresso gratuito (il programma a questo link)

DIANO MARINA



17.00-23.00. Mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘I Dipingiamo Insieme’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Sala Mostre ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 9 giugno, ingresso libero



ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-13.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (cambio orario a luglio)



DIANO CASTELLO

21.00. ‘Welcomesummerʼ: concerto della pianista Tiziana Zunino e della cantante Giorgia Oliva. Teatro Concordia a Diano Castello



PERINALDO

11.00-17.00. Mostra di Karin Wittulsky dal titolo ‘Retrospective’ con opere su stoffa e carta che raccontano un percorso creativo intimo e profondo. Oratorio di San Benedetto, fino al 14 giugno (dal mercoledì alla domenica)



16.30. Per i 400 anni dalla nascita di Gian Domenico Cassini, conferenza del Prof. Marcello Fulchignoni (Astrofisico) su ‘Cassini l’uomo e la sonda alla scoperta del sistema di Saturno’ e della Dott.ssa Antonella Barucci (Astrofisica, Observatoire de Paris-Meudon) su ‘Giovanni Domenico Cassini e l’Osservatorio di Parigi’. Biblioteca comunale di Perinaldo, ingresso libero

PIEVE DI TECO



21.00. Concerto del chitarrista, compositore e divulgatore musicale-scientifico Renato Caruso nello spettacolo di musica e divulgazione ‘Da Pitagora all'Intelligenza Artificiale’. Teatro Salvini, Via Umberto 4, info e acquisto biglietti al 333 456 3858 o a questo link



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

DOMENICA 8 GIUGNO



SANREMO



7.00. Escursione al Pizzo d’Ormea: classica salita da Quarzina alla cima più appariscente dell’Alta Val Tanaro, sovrastante il paese di Ormea. Evento a cura della Sezione CAI di Sanremo. Ritrovo in piazza Cesare Battisti (ex stazione FS), info 334.7150020 (Piero Macaluso)



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.00-18.00. Mostra ‘Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso’: sette vittime di tratta si raccontano in un progetto fotografico. Evento a cura de Le Muse festival al Femminile odv. Palazzo Roverizio, fino al 13 giugno (h 9.00/12.00-15.00/18.00), ingresso libero



10.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



14.45. Arrivo della 54ma Milano-Sanremo amatoriale in Corso Salvo d’Acquisto, con Pasta Party e docce a Villa Ormond (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



16.00. ‘Sanremo Latin Festival’ al teatro Ariston (ultimo giorno): corsi di danza con artisti nazionali e internazionali, spettacoli, serate con DJ, cene (più info)



16.00. Prima Nazionale della rappresentazione teatrale ‘Giò il mago delle stelle’ al Teatro dell’Opera del Casinò



16.00-22.00. Sanremo Design 2025: mostra a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo con prodotti d’archivio, pezzi iconici e articoli esclusivi appena presentati al Salone del Mobile di Milano da Artemide ed Edra. Sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte 34, ingresso libero e gratuito

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

10.00-19.00. XV edizione di ‘Decoupage (e non solo) il Festival della Creatività’: mostra-mercato del fai-da-te che coinvolge gli hobbisti, oltre che diverse organizzazioni e associazioni occupate nel sociale con la partecipazione di appassionati di artigianato artistico. Portici di via Bonfante, info 331 4190603



16.00. ‘Sky Beach Soccer Tour 2025’ (finali): evento dedicato al calcio giocato sulla sabbia con regole speciali, che sarà trasmesso anche sulle reti Sky Sport. Partecipano atleti provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da Francia, Argentina e Albania. Spiaggia d’Oro a Borgo Marina



17.15. Nell'ambito della rassegna ‘Aperitivi letterari incontro con l'autore’, Cristina Pinna presenta il libro di Nerina Neri Battistin ‘Professione fotografo’, uno sguardo sui lavori del fotografo Ragazzi di Oneglia. Teatro dell'Attrito, partecipazione gratuita

21.00. ‘Il medico per forza’: spettacolo del secondo gruppo dei ragazzi ‘junior’ che celebra la fine dei laboratori di quest’anno a Lo Spazio Vuoto tenuto da Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 3297433720



VALLECROSIA

7.30-18.00. Tradizionale Fiera di PentecostE presso Piazza ex Mercato dei Fiori



BORDIGHERA



17.30. Nella Giornata Mondiale degli Oceani Bordighera Blu Park presenta la nuova edizione del libro ‘I fondali di Capo San’Ampelio’ di Paolo e Matteo Bredy Mastorakis + aperitivo per festeggiare la nuova edizione. Bagni Amarea, partecipazione gratuita



TAGGIA ARMA

9.00-19.00. Benvenuto Riuso: bancarelle con merce di seconda mano a cura delll’associazione ‘La luna e I suoi raggi’. Via Soleri e Piazza Cavour a Taggia



14.30. ‘Il Giorno delle Mura’: visita guidata e concerto a cura dell’associazione Lions Club & Fondazione Città Murate. Oratorio SS. Trinità a Taggia



DIANO MARINA



8.30-16.30. Prima edizione del Ben.Essere Yoga Festival: manifestazione dedicata al mondo del benessere attraverso le discipline orientali (Yoga nelle sue differenti metodologie, Tai Chi, Aikido, Qi Gong) con lezioni, workshop, dimostrazioni, conferenze, presentazioni. Palazzetto dello Sport’G. Canepa’, Via Diano Castello 20, info 351 3388 425 (il programma a questo link)



17.00-23.00. Mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘I Dipingiamo Insieme’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Sala Mostre ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 9 giugno, ingresso libero



ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-13.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (cambio orario a luglio)

PERINALDO



9.30. Per le commemorazioni in omaggio di Gian Domenici Cassini, cerimonia emissione Francobollo Commemorativo G. D. Cassini. Castello Maraldi, Via Maraldi 25

11.00-17.00. Mostra di Karin Wittulsky dal titolo ‘Retrospective’ con opere su stoffa e carta che raccontano un percorso creativo intimo e profondo. Oratorio di San Benedetto, fino al 14 giugno (dal mercoledì alla domenica)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

18.00. Concerto Sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Kazuki Yamada con Anne-Sophie Mutter, Violino, Pablo ferrández, Violoncello. In programma: Takemitsu, Brahms, Saint-Saëns. Auditorium Rainier III (più info)







Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate