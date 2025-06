Prestigioso impegno in terra francese per l’Under 14 Seven del Sanremo Rugby che sabato è stata impegnata nel torneo organizzato dal Mentone sul campo di casa.

“I ragazzi hanno ben interpretato il gioco del seven ottenendo un terzo posto - commenta il tecnico Diego Capelli - una disciplina che ci piace per il suo dinamismo e la sua imprevedibilità. Ora ci prepariamo per sostenere altri appuntamenti con la disciplina olimpica, per affrontarli sempre con determinazione”.