Fine maggio e giugno: le novità e gli eventi imperdibili al Molo 8.44 di Vado Ligure

Il Molo 8.44 è pronto ad accogliere i clienti con tante novità e appuntamenti da non perdere.

"Fai un salto da Motivi e lasciati ispirare dalle nuove collezioni primavera/estate: nuance pastello, eleganti stampe floreali, balze e rouches per un look romantico e di tendenza - spiegano dalla direzione del Molo - Hai un amico a quattro zampe? Fino a domenica 1° giugno, approfitta delle interessanti scontistiche da Arcaplanet su una selezione di alimenti per pet: un’occasione perfetta per fare scorta di coccole per i tuoi animali!

"E non finisce qui. Sabato 31 maggio vivi un pomeriggio magico e fuori dal tempo con

l’evento “Medioevo al Molo”: tra danze, giochi, racconti e curiosità, grandi e piccoli

saranno protagonisti di un’affascinante rievocazione storica grazie alla compagnia

Dominae Naulenses e ai Cavalieri dell’Arma Bianca. Un viaggio tra storia e tradizioni

che coinvolgerà tutta la famiglia - continuano - Segna in agenda anche giovedì 12 giugno dalle ore 20: torna la festa più attesa dell’estate! Con "Voglio tornare negli anni '90" il Molo si trasforma in una grande pista da ballo a cielo aperto con il live show anni ’90 più amato d’Italia. Preparati a cantare e ballare i grandi successi che hanno fatto la storia".



"Ti aspettiamo al Molo 8.44: shopping, divertimento e spettacolo a due passi dal mare" concludono.