Judo, il Tsukuri Ventimiglia trionfa allo Sharin Judo di Quiliano: due ori e numerosi podi per il club ponentino

Il Tsukuri Judo Ventimiglia ha lasciato il segno nel weekend del 24 e 25 maggio alla prestigiosa competizione organizzata dallo Sharin Judo di Quiliano. Con ben 23 atleti schierati, il club ponentino ha dimostrato un'eccellente preparazione e un grande spirito agonistico, conquistando medaglie e ottimi piazzamenti.

La giornata di sabato ha visto sette atleti scendere sul tatami. Antonio Mancarella si è imposto su tutti, meritando una splendida medaglia d'oro. Riccardo Croesi ha raggiunto la finale, portando a casa un significativo argento, mentre Andrea Morsia ha lottato con grinta per conquistare il bronzo dopo aver ceduto il passo per la finale a un forte avversario. Paolo Bono, pur avendo disputato una buona gara dopo una stagione difficile, si è classificato quinto, perdendo l'accesso alla finale per il bronzo a causa di due piccoli errori. Marco Chicchiero, Dylan Wandjom e Samuele Marchetta si sono fermati ai quarti di finale, ottenendo un settimo posto e la consapevolezza che c'è ancora molto da lavorare.

La domenica è stata altrettanto ricca di soddisfazioni, con 16 atleti del Tsukuri Judo Ventimiglia in gara. L'oro è stato conquistato da ben sette atleti: Gabriele Catassi ha dominato la sua categoria vincendo tutti gli incontri per Ippon, dimostrando una gara esemplare. Diego Zoccali, superata l'emozione iniziale, non ha lasciato scampo ai suoi avversari. Leonardo Littierre Venditti ha superato tutti con grinta, mentre Filippo Parrini ha vinto ogni incontro con serietà e determinazione. Sofia Mancarella, una vera 'leonessa', ha dimostrato in ogni incontro la grinta che la contraddistingue. Leonardo Pitura, in cerca di riscatto dopo l'ultima gara, è riuscito a salire in cima al podio con grande determinazione. Infine, Edoardo Gullo ha condotto una gara esemplare, chiudendo la finale con un ottimo Ippon.

Cinque gli argenti conquistati: Silvio Frontoso Silvestri e Simone Scibilia, entrambi alla loro prima esperienza in gara, hanno dimostrato grande potenziale. Carlo Picciao è stato penalizzato dall'emozione, mentre Leonardo Friuli ha perso la concentrazione in una finale tesa. Samuele Orengo, nonostante determinazione e freddezza, ha mancato il gradino più alto del podio, ma il suo successo è solo rimandato. Gabriele Friuli ha pagato l'attesa e ha ceduto il passo in finale a un avversario più fresco.

Sul terzo gradino del podio, con il bronzo, sono saliti Viola Trucchi, autrice di un'ottima prova contro avversarie agguerritissime, Ludovico Berlingò, che ha ceduto il passo in finale a un avversario più esperto, e Lorenzo Iamundo, che alla sua prima esperienza in gara si è fatto strada tra avversari molto bravi.

"Sono molto soddisfatto come direttore tecnico - ha dichiarato il responsabile della compagine sportiva -. Insieme al mio staff abbiamo visto i giusti cambiamenti nei nostri ragazzi, i quali con impegno e dedizione lavorano tutti i giorni per migliorarsi. Un grande plauso anche ai genitori, sempre presenti e disponibili. La nostra società, sono orgoglioso di dirlo, sta raggiungendo un buon livello sia tecnico che in termini di inclusività. Da noi, quando si rispettano le regole, si entra a far parte di una grande famiglia, sia sul tatami che fuori. Fair play e voglia di crescere sono il nostro credo".