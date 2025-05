Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 18 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 18 MAGGIO

SANREMO

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



14.30. ‘Il grande salto a Sanremo’: 1° evento di Mototerapia con Vanni Oddera con 2 esibizioni di Freestyle Show Daboot alle 14.30 e 16.30. Dopo ogni esibizione i bambini, ragazzi e tutte le persone con disabilità di ogni età, potranno provare l’emozione di salire in moto con Vanni o con i suoi collaboratori. Piazzale Carlo Dapporto.

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Claudia Putzu (traduttrice) presenta ‘Uccidiamo Laura’ di Sandra Tavarez (Arcoiris). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. ‘La Musica che dona’: concerto di beneficenza con il duo flauto e pianoforte (Pulinetti e Repola), i pianisti (Odobashi e Bianchi) e la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso a offerta libera a favore della Lilt



18.00. Per la rassegna 'Musica Arti & Mestieri’, Concerto del duo di pianoforte a quattro mani formato da Juanita Cazzin e Roberta Genova. Federazione Operaia, Via Corradi 47, ingresso gratuito



IMPERIA



9.00. ‘Camminata 9000 Passi Contro il Diabete’ (4ª edizione): evento all'insegna della salute e della solidarietà organizzato dal Lions Club Imperia La Torre e dal Comitato San Giovanni con ricavato a favore di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione del diabete (offerta minima 5 euro). Ritrovo in Banchina Aicardi con partenza alle 10 (ammessi gli amici a 4 zampe)



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



10.00-19.00. ‘La stagione dei lamponi’: mostra personale di Italo Cammarata. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 7 giugno (dal martedì alla domenica h 10/12.30-16/19, lunedì chiuso)



VENTIMIGLIA



14.30-18.00. ‘BimbimBici’ (4ª edizione): semplice pedalata dedicata ai bambini e alle famiglie organizzata dalla sezione FIAB Riviera dei Fiori con un giro in bicicletta che attraverserà il lungomare che conduce fino a Bordighera, per poi fare ritorno a Ventimiglia presso i giardini pubblici Mons. Tommaso Reggio. Ritrovo area Campasso nell’Oasi del Nervia. A conclusione rinfresco a tutti i partecipanti (più info)

BORDIGHERA

9.30-13.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’, escursione in strada Bordighera - Sanremo - Ospedaletti - Bussana - Bordighera a cura di Discover Riviera, info, prenotazioni e prezzi: +39 393 2477637



10.55. Regata di Sant’Ampelio e Corsaro Nero con partenza da Bordighera e arrivo a Ventimiglia per rinfresco e premiazione. A cura dello Yacht Club Sanremo, Yacht Club Sant’Ampelio e Yacht Club Cala del Forte Circolo Velico Ventimigliese (più info)



17.00-19.00. ‘Festa della Zucca’: reportage fotografico di Sal Russo. Sede dell’Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, fino al 24 maggio, ingresso libero

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



9.00. Torneo di Volley B1 2000 maschile organizzato dall'asd Riviera beach volley sulla spiaggia libera attrezzata davanti alla centrale Piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA

17.30. Viva la Banda’: concerto di Solidarietà a favore della Banda Musicale Città di Diano Marina organizzato dall'Associazione ‘Le Muse’ APS con la partecipazione de ‘I Flautonauti’ diretti dal Maestro Marco Moro e della violinista Irene Geranio. Sala Consiliare

CERVO



9.30-18.30. NuovaMente Festival 2025 (11ª edizione): tre giornate dedicate a Ecosostenibilità del territorio e Benessere psicofisico tra natura, consapevolezza e cultura con incontri, laboratori, esperienze, arte e armonia per corpo e mente. Luoghi vari (il programma a questo link)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino in piazza con prodotti locali e artigianale (ogni terza domenica del mese)

PERINALDO



9.00. Eventi Cassiniani Sanremo-Perinaldo: inaugurazione sentiero Perinaldo - Monte Caggio e Antica Pieve di S. Pancrazio lungo l’antico itinerario Perinaldo-Sanremo, già percorso dall’astronomo G.D. Cassini. Ritrovo al Centro Sportivo



SAN BIAGIO DELLA CIMA

15.30-19.00. Mostra fotografica di Lucia Canepa dal titolo ‘Realtà ed emozione’ fra realtà ed immaginifico. ‘U bastu’ nel centro storico



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

16.00-18.00. Per le ‘Giornate Europee dei Mulini’ il pubblico può accedere ai mulini storici aderenti all’iniziativa, il cui funzionamento sarà spiegato dai mugnai o dai soci AIAMS (Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici) presso il ‘U Gumbu de Nuccio’ a Tovo Faraldi in via Mare 31, info 340 2562879 (più info)

FRANCIA

CANNES



8.30-19.00. 78esimo Festival di Cannes. proiezione film Nouvelle Vague (h 8.30) + Die My Love (h 11.15) + O Agente Secreto (h 15) + The Phoenician Scheme (h 19). Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



MENTON

10.00-17.00. 6a edizione del Salone dei Videogiochi e dei Giochi da Tavolo: videogiochi e giochi da tavolo, animazioni virtuali, giochi arcade, tornei di E-Sport, Just Dance, Mario Kart, scacchi, vendita di gadget, videogiochi, carte collezionabili, scambio, manga, figurine, esposizione, illustratori, Escape Game... uno spazio sarà dedicato anche alla prima infanzia. Palais de l'Europe (più info)

MONACO



15.00. Concerto Sinfonico concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Giovanni Antonini con Isabelle Faust al violino. In programma musiche di Haydn, Mozart, Beethoven. Opéra Garnier Monte-Carlo Monte-Carlo (più info)



NICE



11.00-19.00. Fête des Mai con canti, balli, musiche tradizionali e specialità culinarie nizzarde. Jardins des Arènes de Cimiez (il programma)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate