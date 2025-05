Vele in mare, fine settimana di regate tra Ventimiglia e Bordighera (Foto)

Vele in mare nel fine settimana. Ha preso il via oggi la regata di Sant’Ampelio. In una giornata soleggiata, ventosa e un po' piovosa le imbarcazioni in gara sono partite da Ventimiglia e hanno raggiunto Bordighera.

Domani, invece, andrà in scena la regata del Corsaro Nero - VII “Trofeo Cala del Forte”, che fa parte del Trofeo Primavera, che partirà da Bordighera e raggiungerà il porto Cala del Forte a Ventimiglia, dove, nel pomeriggio, si terrà la premiazione e verrà offerto un rinfresco nella sede dello Yacht Club Cala del Forte. La regata è riservata alle imbarcazioni delle Classi ORC, Gran Crociera e Libera.