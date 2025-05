L’assessore regionale Marco Scajola al convegno dedicato alle Politiche Europee con Letizia Moratti

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi, presso la sede di Confcommercio Genova in via Cesarea, al convegno: 'Le politiche europee per Genova' organizzato da Forza Italia insieme al gruppo del Partito popolare europeo e alla Consulta Nazionale di Forza Italia.

A introdurre i lavori è stata l’europarlamentare del PPE Letizia Moratti, a seguire sono intervenuti autorevoli rappresentanti del mondo economico, industriale, della nautica e delle associazioni di categoria tracciando un quadro sull’attualità e sugli sviluppi futuri a Genova e in Liguria con focus sulle possibilità offerte dall’Europa. Presente anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

"Un incontro di altissimo livello che ha permesso al pubblico di approfondire le attuali politiche europee in tema economico-commerciale – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Forza Italia dimostra ancora una volta di saper proporre eventi di assoluto valore che arricchiscono considerevolmente i partecipanti. Ringrazio l’europarlamentare Moratti per aver organizzato questo momento di confronto e di crescita comune”.