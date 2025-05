Pallamano, l'Abc Bordighera partecipa al terzo concentramento Figh promozionale (Foto)

Due squadre dell'Abc Bordighera partecipano al terzo concentramento FIGH promozionale di pallamano rivolto alle categorie under 9, 11 e 13 andato in scena domenica 11 maggio al Pala S. Camillo a Imperia.

Oltre all'Abc Bordighera erano presenti anche altre società storiche del ponente ligure: San Camillo e Pallamano Ventimiglia. L'Abc era presente con le squadre dell'under 9 e dell'under 11, accompagnate dagli allenatori Luciano e Patrizia e, al seguito, dai genitori, fratelli e nonni. "E' stato un pomeriggio di sport vero, in cui i nostri leoncini e leoncine hanno giocato una bella pallamano regalando belle azioni, molteplici goal e parate, applauditi e sostenuti dal numeroso pubblico presente oltre che dagli allenatori sempre più soddisfatti dei progressi dimostrati nella tecnica e nell'agonismo necessario allo sport di squadra" - fa sapere l'Abc Bordighera - "I nostri Baby hand Fabrizio, Vincent, Altea, Ascanio, Vladimir, Gabriele, Emanuele e il veterano Federico hanno giocato delle belle partite e segnato una marea di goal".

"Possiamo ritenerci soddisfatti dei progressi ottenuti. Erano assenti per impegni pregressi Yuriel, Dario, Giulian, Thomas, Giorgio, Ambra e Luca, che ci sono mancati" - commenta l'Abc Bordighera - "La giornata si à conclusa con un'ottima merenda offerta dalla S. Camillo, società ospitante, a tutti i partecipanti affamati dopo aver disputato quattro incontri. Ci auguriamo che la FIGH non si dimentichi delle realtà del Ponente per poter crescere е proseguire la nostra passione per lo sport della pallamano".