26° Rally delle Palme: “Signori, accendete i motori”, sabato prossimo alle 17 scatta la 26esima edizione

Se vivessimo nell’epoca dei tornei cavallereschi medievali sarebbe giunta l’ora in cui gli araldi gridavano fiato alle trombe. Perché alle ore 17.00 in punto di sabato 10 maggio i cavalieri del terzo millennio saranno pronti a sfidarsi sulle prove speciali del 26° Rally delle Palme, lasciando l’arco di partenza di Corso Italia a Bordighera. E di cavalieri che puntano a conquistare il prezioso trofeo realizzato dal bordigotto di adozione Mauro Agosta ve ne sono parecchi. A cominciare dal pilota che si lancerà per primo sulle strade del Ponente Ligure, Federico Gangi, sulla Škoda Fabia insieme ad Andrea Ferrari, che farà di tutto per scolpire per la seconda volta (consecutiva) il suo nome nell’albo d’oro della gara. Immediatamente dietro a lui partiranno Fabio Federici con Erika Badinelli, all’esordio stagionale che puntano a ripetere, se non migliorare, il terzo gradino del podio della scorsa edizione. Tocca poi al pilota della Valle Belbo Jacopo Araldo con la navigatrice di Imperia Lorena Boero scattare come terzo al via, puntando a migliorare quel podio mancato per un soffio della scorsa edizione, risultato che gli darebbe la leadership della Coppa Rally Zona-2 di cui il Palme è il secondo appuntamento.

Il tocco di internazionalità al Palme (non dimentichiamoci la tradizione di Bordighera come buen retiro per le personalità straniere) viene dato dallo svizzero Olivier Burri, che dopo il Monte-Carlo mondiale di gennaio (gara che ha disputato 26 volte) torna a gareggiare proprio al Palme, insieme al francese Anderson Levratti. E ancora Massimo Marasso, con Luca Pieri, dopo aver assaggiato le strade della Riviera con il Sanremo 2024, che avrà il duplice scopo di conquistare il vertice della Coppa Rally di Zona-2 e del Trofeo Michelin Italia. Questi sono i primi cinque della Classe R5/Rally2, la regina dei rally, nella quale vedremo scattare ben undici Škoda Fabia, la mattatrice dei rally che dovrà confrontarsi con le vetture delle Case antagoniste nel mondiale rally, come Hyundai e Toyota. Ci sono poi i numerosi piloti locali a cominciare dall’imperiese Silvio Leporace, affiancato dal conterraneo Ciro Lamura sulla Subaru Impreza, il sanremese Antonio Annovi, affiancato dalla compagna Tatiana Santini, su Peugeot 208 Rally4, tanto per citarne un paio.

Ma i motivi di interesse per seguire il 26° Rally delle Palme sono infiniti. Dall’osservare le lotte delle varie categorie dei piloti in gara che non saranno meno interessanti della lotta per l’assoluta; all’incontrare piloti e navigatori mentre prenderanno un attimo di riposo durante i riordini in Piazzale Zaccari, o osservare il lavoro dei meccanici sul Lungomare Argentina, che spesso sanno rivoluzionare una vettura nel pochissimo tempo che la tabella tempi concede loro. Una scultura per chi vince. Al primo equipaggio classificato verrà consegnata una scultura opera di Mauro Agosta, lombardo di nascita, bordigotto di adozione e cittadino di Perinaldo per passione, oltre che collaboratore dell’organizzazione, che ha realizzato un trofeo costruito modellando un albero a camme del motore di un Maggiolino d’epoca, mentre le foglie della palma sono ricavate da una corona di una Ducati, il tutto impreziosito dai “datteri” che sono pietre preziose donate da Domenico Bertero. Un motivo in più per primeggiare al Palme 2025.

Gli appuntamenti della 26esima edizione del Rally delle Palme

Bordighera, venerdì 9 maggio ore 19.00/21.00 e sabato 10 maggio ore 8.30/13.30 – verifiche sportive

Bordighera, venerdì 9 maggio ore 19.30/21.30 e sabato 10 maggio ore 9.00/14.00 – verifiche tecniche

San Romolo, sabato 10 maggio ore 10.30/14.00 – Shake Down (km, 2,99)

Bordighera, sabato 20 maggio ore 17.00 – Cerimonia di partenza (Corso Italia)

Bordighera, domenica 11 maggio ore 17.06 – Cerimonia di arrivo e premiazione sul palco (Corso Italia)