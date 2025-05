Calcio. Promozione: il Ventimiglia torna alla vittoria battendo il Ceriale 2-1

Occorreva solo la vittoria per il Ventimiglia per sperare di confermarsi anche per il prossimo anno nel campionato di promozione; contando però nello stesso momento che il Finale Ligure non facesse punti nel confronto interno contro il già retrocesso Cella. I finalesi, però hanno ottenuto pure loro la vittoria sperata e quindi, come da regolamento, le due squadre, Ventimiglia e Finale si affronteranno in uno spareggio con gare di andata ( a Finale) l'11 maggio, e di ritorno ( a Ventimiglia) il 18. I frontalieri se avessero disputato un girone di ritorno nel modo più consono, come era auspicabile dopo il discreto girone di andata non sarebbe certo arrivato a questo punto della stagione nella quale dovrà tirare fuori in 180 minuti ancora da giocare, quello che non sono riusciti a fare nella seconda parte del campionato. Ma andiamo alle note salienti che hanno caratterizzato l'incontro vincente dei granata. Già al 13', da un cross in area di Aretuso, Gambacorta giungeva in modo scoordinato sulla sfera calciando fuori. Clamorosa poi, al 25' l'occasione d'oro sprecata da Bastita il quale, lanciato a rete con davanti il portiere Negro, non inquadrava la porta calciando fuori. Al 32', ci provava Sparma, ma il portiere interveniva in due tempi sui piedi di Ala.La rete del vantaggio arrivava al 38' dopo una azione granata insistita nell'area ospite: da un cross di Sparma, vi era una corta respinta di un difensore, ci provava al tiro Ala con successiva ribattuta ma alla fine in qualche modo era poi Gambacorta a spingere la palla in rete.



Nella ripresa, il Ventimiglia cerca di mettere al sicuro il risultato e l'occasione si presenta al'11' con Aretuso e Gambacorta anticipati in uscita dal portiere.Al 27', si ammutolisce il campo: il Ceriale che fino a quel momento aveva disputato senza infamia ne lode la sua gara, arrivava al pareggio. Bonifacio senza essere contrastato calciava dal limite dell'area un tiro senza tante pretese ma che risultava imparabile per Haderbache (fino a quel momento inoperoso) che si faceva sorprendere dalla conclusione. La reazione dei frontalieri era immediata, al 29' infatti Cassini risolveva in mischia dopo un batti e ribatti. Il Ventimiglia così poteva tornare alla vittoria nella giornata decisiva per le sorti future dei granata ora attesi da due grandi sfide col Finale Ligure da dover riscattare alla grande dopo aver perso proprio con loro i due confronti in campionato.



Queste le formazioni scese in campo.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Berruti, Addiego, Bastita, Zampella, Ierace, Cassini, Aretuso, Gambacorta, Sparma, Ala. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Pianese, Verardi, Rea, Madafferi.



CERIALE: Negro,Prudente E., Andreetto E., Gagliano, Prudente G., Genduso, Pescio, Gaudino, Vierci, Beluffi, Gualberti. Allenatore: Mambrin. Sono subentrati: Andreetto L.Brancatelli, Minazzo, Bonifacio.



Arbitro: Giorgio Carida (Sez. Genova). Assistenti: Guglielmo Tameo (Sez. Albenga) e Gabriele Semeria (Sez. Imperia).