L'Oroscopo di Corinne dal 2 all'8 maggio

ARIETE: L’atmosfera sarà ottenebrata da angustie rendenti faticoso trovare il bandolo di una matassa o uscire da una labirintica faccenda… Eppure ancora una volta ce la farete uscendo trionfanti da situazioni stagnanti. Tra giovedì e sabato taluni faranno una capatina ai monti o al mare, altri si raduneranno per una libagione, altri triboleranno ad accettare una cruda realtà. Se la sfiga imperversa provate a scacciarla mettendo un piccolo cactus nell’abitazione.

TORO: Chi non risica non rosica: affermava un proverbio da tradurre in pratica mettendovi in gioco, azzardando l’impossibile e confidando in una stagione fantasiosa e piena di cambiamenti. Un anziano impensierirà, un componente del nucleo domestico stizzirà, un incontro affascinerà e un vetusto anelito si concretizzerà. Occhio solo ai marpioni, agli invidiosi e ai boriosi! In ambito operativo o privato il contegno altrui vi lascerà senza fiato! I° maggio peculiare.

GEMELLI: Non fate programmi a lunga scadenza e gustate l’attimo fuggente visto che le sospirate realizzazioni giungeranno al momento opportuno e quando meno ve lo aspettate… Occhio inoltre a non offendere involontariamente un interlocutore perché così facendo minereste un rapporto a cui tenete. Fastidi pertinenti quattrini, tipi meschini, enti pubblici o privati e combini per una cenetta o una serata speciale. Sabato e domenica movimentati. Arti scricchiolanti.

CANCRO: I frenetici ritmi dei prossimi giorni arrecheranno stanchezza ma, non potendo permettervi di mollare il tiro, tirate la carretta e non andate a dormire tardi la sera. Accontentate inoltre un congiunto in una richiesta e coltivate un’amicizia prima che si smarrisca tra le pieghe del tempo o della vostra assenza. Piacere da ricambiare, ansie per un familiare, soldi da sborsare, spostamenti, figliolo da incoraggiare e look da variare. Week end pieno di sorprese.

LEONE: Con la Luna, che il 4 maggio forma il primo quarto nella vostra costellazione, le cose inizieranno a migliorare specie se, già da qualche mese, siete stati messi alla prova da circostanze avverse. Permangono ancora dei corrucci ma ora dovete pensare primariamente a voi e a chi vi sta a cuore. Approfittate altresì del ponticello per rilassarvi ed evadere dalle solite quattro mura. Qualche nativo aderirà a sagre o fiere, altri si concederanno un diletto.

VERGINE: Si sa che la tenacia viene premiata: non arrendetevi dunque dinanzi a peripezie e guardate avanti dove ci sarà ancora parecchio da vedere e godere… Presto vi toglierete un fardello, otterrete il vostro riscatto o vi sentirete meglio sia psicologicamente che fisicamente. Incontri carini o corteggiamenti bislacchi lambiranno single o separati, incluso un bel combino in concomitanza del 1° maggio. Per quanto concerne la salute abbiate cura del pancino e del fegatino!

BILANCIA: Apprestatevi ad una settimana impegnativa ed annoverante degli ostacoli da superare, delle delusioni da chi meno ve lo sareste aspettati, dei timori infondati, dei versamenti inusitati, dei contrasti con sapientoni, degli incartamenti da verificare e degli affetti da inquadrare. Scambiare due ciance con un’amica vi rinfrancherà: quindi non esitate ad aprire il cuore a chi lo sa ascoltare. Giovedì e domenica pazzerelli. Disturbo da curare e acquisto da effettuare.

SCORPIONE: Il periodo appare essere movimentato sotto il profilo materiale, operativo o sentimentale dove i problemi tracimano… ma presto questi si attenueranno regalando un 1° maggio discreto malgrado dobbiate ancora definire un paio di questioni e superare un ostacolo. Vi accadrà altresì un fatto avente del paradossale sul quale non saprete neppure voi se piangere o sghignazzare. Se lo stomaco è incomodato fate incetta di acqua con limone e bicarbonato. Sabato movimentato.

SAGITTARIO: Non è un momento facile e, con Giove e Saturno avversi, dovrete fare attenzione al fine di non pagare lo scotto di una vostra o altrui imprudenza. Da un lato siete stufi di tenervi dentro sensazioni ed emozioni, dall’altro non potete agire diversamente indossando così una maschera che non vi si addice affatto. I nati in dicembre inizieranno pian piano a risalire la china e a risolvere un problema di vecchia data. I° maggio molto singolare. Arrabbiatura domenicale.

CAPRICORNO: Ed eccolo qui il mese delle mamme, delle spose e delle rose… Affrontatelo degnamente imparando a volervi bene e rimarcando, a chi non l’ha ancora capito, che il rispetto è alla base di qualsiasi relazione… Una gioia si alternerà ad una preoccupazione mentre, quasi miracolosamente, risolverete una questione o vi solleverete da un tormentone… I maschietti mettano alle strette chi tiene il piede in due scarpe e, sia giovedì che nel week end emigrate dal paesello.

ACQUARIO: L’opposizione del primo quarto lunare vi renderà irrequieti ma simultaneamente speranzosi, malgrado dobbiate sopportare delle lagne, lenire un acciacco, spostare appuntamenti o strapazzare chi vuole sempre avere ragione. Nel limite del possibile dedicate maggior spazio a voi stessi, concedetevi una dolce follia e pigliate l’esistenza con maggior filosofia organizzando un I° maggio o un weekend in allegria. Tassativo essere prudenti sulla strada.

PESCI: Arrabbiarsi non serve a nulla specie quando si cerca di far ragionare chi non ha orecchie per sentire.… Eppure, grazie ad un appoggio provvidenziale, vi leverete di torno delle mezze calzette o imparerete a farvi rispettare. Condizioni meteo permettendo ideate un combino o una gitarella insieme a chi sa farvi divertire. Un comunicato inaspettato vi lascerà invece senza fiato. Tra giovedì e domenica succederanno cose strane. Stomaco in subbuglio.

La poesia dell’anima possono ascoltarla solo le stelle…