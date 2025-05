Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 2 a domenica 4 maggio 2025 in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 2 MAGGIO



SANREMO

8.00-20.00. ‘Un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore’: convegno teologico a vent’anni dalla elezione pontificia di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI promosso dall'Istituto Teologico Pio XI e Diocesi di Ventimiglia-Sanremo e col patrocinio della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Sala ‘San Giovanni Paolo II’ di Villa S. Giovanna d’Arco, Via Carlo Pisacane 2, fino al 3 maggio (più info a questo link)

9.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)



9.30-23.30. Sanremo Dance Festival (17esima edizione): concorso internazionale di danza classica – modern – contemporanea – danza fantasia – hip hop - danze etniche e di carattere - composizione coreografica. Teatro Ariston, anche domani (il programma)



10.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 327 0824866 (più info)



10.00-18.00. ‘Buon Compleanno Libereso’, celebrazione dei 100 Anniversario dalla nascita di Libereso Guglielmi con la mostra ‘Preti e Fratini’. Museo Civico, Piazza aNota 2 , fino al 4 maggio, info 0184 580700

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per l’Unitrè, il giornalista Alberto Guasco interviene sul tema ‘Comunicazione e Social al tempo delle fake news’. Sala degli specchi del Comune



16.30. Pilates al Forte: iniziativa che coniuga salute fisica e valorizzazione culturale con esercizi mirati al miglioramento della postura, tonificazione muscolare, allungamento e rilassamento. Forte di Santa Tecla, lezione più ingresso al Forte 12 euro (più info)

IMPERIA



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



10.00-18.00. Apertura straordinaria del Maci a Villa Faravelli con visita guidata dal titolo ‘Storia di un incontro: la collezione Invernizzi e Villa Faravelli’ alle 11.00. Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, 151 (più info)



10.00-13.00. ‘Dialoghi Marittimi: Connessioni tra Mare e Porto’: ultimo giorno della mostra d'arte immersiva curata da Loredana Trestin, affiancata da Maria Cristina Bianchi. Gli artisti internazionali in mostra: Antonio Bettuelli, Judith Claire, Andrea Langensiepen, Ulrike Mittlböck, P.A.L., Elleni Regulus, RLL, @rollingbiscuits, Ilona T. Marchik, Timothée, Melita Vrček, Olga Zeltser. Museo Navale e Planetario a Porto Maurizio



VENTIMIGLIA



21.15. ‘Arteatrando. Da Artemisia a Picasso’: recital novità con musica messo in scena da 12 attori del circolo Reading e drama di Ventimiglia. Regia e ideazione di Lilia De Apollonia. Teatro Comunale, entrata libera



BORDIGHERA



10.30. ‘141 anni dopo in compagnia di Claude Monet a Bordighera’: accompagnati da Carlo Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Marian, si visiteranno i luoghi che l'hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922

16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio



17.00-19.00. ‘Festa della Zucca’: reportage fotografico di Sal Russo. Sede dell’Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, fino al 24 maggio, ingresso libero



TAGGIA ARMA



10.00-19.00. Esposizione di 30 opere dell’artista ventimigliese Mario Borella. Villa Boselli, fino al 4 maggio

SAN LORENZO AL MARE

10.30-20.20. Mostra ‘Il Giardino Impossibile’ di Claudio Diatto in collaborazione artistica con Sara Vassallo, opere in carta intagliata e dipinta. Ex Oratorio della Misericordia, via Cipressa 20, fino al 4 maggio (h 10.30/12.30-15.00/20.20)

DIANO MARINA

9.00. ‘Grappoli di Gusto - Notte e note di primavera’: mercatino con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato. Vie del centro cittadino

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Salon des Vignerons (33a edizione): circa 170 espositori provenienti da tutte le regioni faranno scoprire le migliori denominazioni e i deliziosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Ippodromo della Costa Azzurra, Boulevard JF Kennedy 2, fino al 4 maggio (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



SABATO 3 MAGGIO

SANREMO



8.00. Escursione guidata gratuita al Lago Degno con servizio bus navetta a cura del Parco delle Alpi Liguri accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone. Ritrovo alle 7.30 presso la stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.00 presso la stazione di Taggia, info e prenotazioni 391 1042608 (più info)



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



8.00-17.30. ‘Un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore’: ultimo giorno del convegno teologico a vent’anni dalla elezione pontificia di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI promosso dall'Istituto Teologico Pio XI e Diocesi di Ventimiglia-Sanremo e col patrocinio della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Sala ‘San Giovanni Paolo II’ di Villa S. Giovanna d’Arco, Via Carlo Pisacane 2 (più info a questo link)



9.30-23.30. Sanremo Dance Festival (17esima edizione): concorso internazionale di danza classica – modern – contemporanea – danza fantasia – hip hop - danze etniche e di carattere - composizione coreografica. Teatro Ariston, anche domani (il programma)

10.00-18.00. ‘Buon Compleanno Libereso’, celebrazione dei 100 Anniversario dalla nascita di Libereso Guglielmi con la mostra ‘Preti e Fratini’. Museo Civico, Piazza aNota 2 , fino al 4 maggio, info 0184 580700

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.00-18.00. ‘VinoKilo - Vintage Kilo Sale’: abiti vintage delle migliori marche di alta qualità venduti al chilo con vestiti ricaricati tutto il giorno. Villa Ormond, anche domani (sito web)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Visita guidata della ‘Pigna’: si visiterà la Piazza della Cattedrale di San Siro, per poi salire nella città Medioevale, tra piazzette e carruggi per arrivare al belvedere dei Giardini Regina Elena e più su fino al Santuario della Madonna della Costa. Discesa poi attraverso le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori. Ritrovo in piazza San Siro (10 euro, gratuito per i ragazzi fino a 15 anni), info 327 0824866 (più info)



17.00. Nel centenario della nascita di Libereso Guglielmi presentazione libro ‘L'erbario di Libereso’ (ed. Semi Rurali) con Claudio Porchia e Tanya Guglielmi Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, ingresso libero



17.00. 'Trofeo Casinò Sanremo': competizione pugilistica di alto livello con 15 incontri tra cui quattro importanti finali regionali liguri U19. Ring allestito al Teatro dell'Opera del Casinò

IMPERIA



7.00. Da Caramagna Ligure (IM) a Caramagna Piemonte (CN): gita culturale e gastronomica organizzata dal Circolo Acli Caramagna Ligure 1923 alla scoperta delle relazioni storiche con Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo, dove sorgeva il convento benedettino femminile al quale nel 1028 era stata assegnato in parte questo territorio ligure da parte del marchese Olderico Manfredi e da sua moglie Berta (30 euro pullman + 25 euro pranzo). Partenza da Caramagna Soprana, info 348 910 6161

10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



11.00. Pasquetta al Parco Urbano (evento recuperato): iniziativa gratuita aperta al pubblico con numerose attività per grandi e piccini dove il Parco Urbano si trasformerà in un grande palcoscenico con artisti, trampolieri, truccabimbi, laboratori di circo e spettacoli vari. Distribuzione dopo l’apertura di un Uovo di Pasqua gigante. Accoglienza ed animazione a partire dalle 11.00 e dalle 14 fino alle 17 trampolieri, laboratori, Pompieropoli, spettacoli e la grande caccia all'uovo. Parco Urbano

11.00. Per ‘Maggio dei Libri 2025’ giornata di letture che unisce arte e natura nel parco di Villa Faravelli: alle 11 ‘Un barattolo di stelle’ a cui seguirà un piccolo laboratorio creativo. La proposta è rivolta alle famiglie con bambini 3-6 anni + alle 15 lettura per bambini 6-12 anni di ‘Il museo delle mie cose’ con piccolo laboratorio creativo a seguire. Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151 (attività gratuite), info 0183 297927



VENTIMIGLIA



8.00-19.00. Marcato dell’Antiquariato in via Aprosio



9.00. Primo appuntamento dell’undicesima edizione del corso di Muri a secco che prevede 12 lezioni di 3 ore ciascuna, mattina e pomeriggio, per una durata totale di 36 ore. Evento a cura dell’associazione Terre di Grimaldi, informazioni a terredigrimaldi@gmail.com o 0184 38086

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA



10.30. ‘141 anni dopo in compagnia di Claude Monet a Bordighera’: accompagnati da Carlo Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Marian, si visiteranno i luoghi che l'hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922



16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio



15.00. Passeggiata culturale ‘Gli alberi monumentali di Bordighera’ a cura di Simona Gibertini. Ritrovo presso l’Ufficio IAT di via Vittorio Emanuele 172, info, prenotazioni e prezzi 338 5722833

17.00-19.00. ‘Festa della Zucca’: reportage fotografico di Sal Russo. Sede dell’Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, fino al 24 maggio, ingresso libero

TAGGIA ARMA



7.30. Escursione guidata gratuita al Lago Degno con servizio bus navetta a cura del Parco delle Alpi Liguri accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone. Ritrovo alle 7.30 presso la stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.00 presso la stazione di Taggia, info e prenotazioni 391 1042608 (più info)

10.00-19.00. 10ª edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea con la partecipazione speciale dello chef Luca Pappagallo: due giorni di festa per celebrare l'oliva taggiasca, il Moscatello di Taggia e tutti i prodotti enogastronomici della tradizione locale. Cooking show, convegni, laboratori per bambini, le aziende del territorio, i prodotti tipici. Centro Storico di Taggia, via Soleri e Piazza Cavour, anche domani (il programma)



10.00-19.00. Esposizione di 30 opere dell’artista ventimigliese Mario Borella. Villa Boselli, fino al 4 maggio

SAN LORENZO AL MARE

10.30-20.20. Mostra ‘Il Giardino Impossibile’ di Claudio Diatto in collaborazione artistica con Sara Vassallo, opere in carta intagliata e dipinta. Ex Oratorio della Misericordia, via Cipressa 20, fino al 4 maggio (h 10.30/12.30-15.00/20.20)

21.15. Per la 22ª rassegna teatrale ‘L’Albero in… prosa’, spettacolo ‘Il Calapranzi’ di Harold Pinter con Marco Gualco e Alessio Zirulìa. Regia di Luca Cicolella. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero (info)

DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-18.00. Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare

14.30-17.00. ‘Naturalmente amici’, esplorazioni, laboratori creativi, giochi e letture per sperimentare attraverso i sensi divertirsi in buona compagnia e tuffarsi nel meraviglioso mondo della natura. Gruppo Esploratori (7-14 anni, h 14.30/15.30) e Gruppo Piccoli Avventurieri (3-6 anni con la compagnia di un adulto di riferimento, h 16/17). Vivaio Noaro corso Vittorio Emanuele 151 (tutti i sabati di maggio), info e prenotazioni 348 4491637

DIANO ARENTINO

16.30. Per la rassegna musicale Trek&Jazz (camminata in natura e concerto jazz), diretta da Rosario Bonaccorso, breve passeggiata da piazza San Bernardo che porterà nella frazione di Evigno all’appuntamento musicale (h 17) dal titolo ‘A new Home’ con il ‘Rosario Bonaccorso Quartet’. Prenotazione gradita ma non obbligatoria al 335 8742775

DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: itinerario notturno a cura di Storyteller di ‘Autunnonero’ attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua (21 euro). Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni a questo link)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



10.00-18.00. ‘Fiori in Festa’ (10ª edizione): Borghi Fioriti + Cantine Aperte + Street Food + Laboratori d'Arte + Camminate tra gli Aromi + Concorso di Poesia + Musica e Teatro + Attività Creative per Bambini. Evento a cura della Pro Loco dei Faraldi e Tovo nel Cuore (il programma a questo link), anche domani

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Salon des Vignerons (33a edizione): circa 170 espositori provenienti da tutte le regioni faranno scoprire le migliori denominazioni e i deliziosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Ippodromo della Costa Azzurra, Boulevard JF Kennedy 2, fino al 4 maggio (più info)

MONACO



7.30. FIA Formula E Championship - 2025 Monaco E-Prix. Competizione automobilistica con auto elettriche organizzata dall'Automobile Club de Monaco. Circuito di Monaco, anche domani (più info)



DOMENICA 4 MAGGIO

SANREMO



10.00. In occasione dei 125 anni dalla fondazione della Loggia Mazzini di Sanremo, l'Associazione culturale Giuseppe Mazzini organizza un convegno dal titolo ‘La Loggia Mazzini di Sanremo, dall'Ancien Régime alla modernità: eventi e personaggi’, con la partecipazione del Dott. Alessandro Cecchi Paone, del Prof. Aldo A. Mola, dell'Avv. Luca Fucini. Teatro Cinema Centrale, ingresso gratuito

10.00-18.00. ‘Buon Compleanno Libereso’, celebrazione dei 100 Anniversario dalla nascita di Libereso Guglielmi con la mostra ‘Preti e Fratini’ (ultimo giorno). Museo Civico, Piazza Nota 2, info 0184 580700

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.00-18.00. ‘VinoKilo - Vintage Kilo Sale’: abiti vintage delle migliori marche di alta qualità venduti al chilo con vestiti ricaricati tutto il giorno. Villa Ormond (sito web)

11.00. Nel centenario della nascita di Libereso Guglielmi passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee urbane - tra marciapiedi, case e carruggi sulle orme di Libereso con Marco Damele (durata 1 h). Ritrovo al Museo Civico in Piazza Nota (partecipazione gratuita)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Daniela Mencarelli Hoffman presenta il libro ‘Verde mare, blu profondo’ (Golem). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



18.00. ‘Gioia di vivere e la più famosa delle ‘incompiute’’: concerto dell’orchestra sinfonica diretta dal M° James Henshaw con Massimo Urban al pianoforte. In programma musiche di Nicola Elias Rigato, Franz Schubert, Felix Mendelssohn-Bartholdy. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti)



IMPERIA



9.00-17.00. Raduno di Fuoristrada ‘Imperia No Limits’: evento benefico organizzato dal club 4x4 Alpi Marittime (giro gratuito per bambini e adulti). Spiaggia di San Lazzaro con ricavato interamente devoluto al Gaslini (più info)



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



VENTIMIGLIA



17.00. Recital lirico con la partecipazione del Soprano Nadiia Karpova e del Basso Dario Amoroso che saranno accompagnati dal giovane pianista Lorenzo Bordei. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nel Centro Storico, ingresso libero



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4



17.00-19.00. ‘Festa della Zucca’: reportage fotografico di Sal Russo. Sede dell’Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, fino al 24 maggio, ingresso libero



21.00. Concerto della Banda musicale ‘Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera’. Teatro Comunale ‘Giancarlo Golzi’

TAGGIA ARMA



9.00. Escursione da Agaggio Inferiore al Grattino Rocca di Drego accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.00 a Taggia dalla nuova stazione Ferroviaria oppure alle 9.30 davanti al cimitero di Agaggio Inferiore, info 327 0824866 (più info)



9.00. Escursione al Monte Pietravecchia a cura della Guida Ambientale Escursionistica Marina Caramellino (9 km, pranzo al sacco). Ritrovo alle 8.30 a San Lorenzo al Mare oppure ore 9 a Taggia, info e prenotazioni 337 1066940

10.00-19.00. 10ª edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea con la partecipazione speciale dello chef Luca Pappagallo: secondo giorno di festa per celebrare l'oliva taggiasca, il Moscatello di Taggia e tutti i prodotti enogastronomici della tradizione locale. Cooking show, convegni, laboratori per bambini, le aziende del territorio, i prodotti tipici. Centro Storico di Taggia, via Soleri e Piazza Cavour (il programma)



10.00-19.00. Ultimo giorno dell’esposizione di 30 opere dell’artista ventimigliese Mario Borella. Villa Boselli

SAN LORENZO AL MARE



8.30. Escursione al Monte Pietravecchia a cura della Guida Ambientale Escursionistica Marina Caramellino (9 km, pranzo al sacco). Ritrovo alle 8.30 a San Lorenzo al Mare oppure ore 9 a Taggia, info e prenotazioni 337 1066940

10.30-20.20. Ultimo giorno della mostra ‘Il Giardino Impossibile’ di Claudio Diatto in collaborazione artistica con Sara Vassallo, opere in carta intagliata e dipinta. Ex Oratorio della Misericordia, via Cipressa 20 (h 10.30/12.30-15.00/20.20)

DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



CERVO



10.00-18.30. Ultimo giorno della mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero (h 10.00/13.00-15.00/19.30)



ENTROTERRA

BADALUCCO



8.00 & 9.30. ‘Trail gli ulivi’ con partenza da Badalucco e arrivo a Monte Ceppo: Long di 27 km alle h 8 + partenza Short di 10 km alle h 9.30 (info a questo link e iscrizioni a questo link)

CAMPOROSSO



10.00-18.00. Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare

10.00. ‘Donna Vita Libertà’: camminata non competitiva con partenza dal PalaBigauda su due diversi percorsi: 5 km dal PalaBigauda al Ponte de Ca’ e ritorno e 10 km dal Palabigauda e ritorno. Al termine consegna del Premio ‘Testimone di Pace 2025’ al Dott Roberto Ravera, Primario SC Psicologia ASL1. Evento a cura della Scuola di Pace a sostegno del Progetto sull’Infanzia Fragile (10 euro adulti, 5 euro bambini fino a 12 anni, nel costo di iscrizione è compresa una pastasciutta per il pranzo)



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



MOLINI DI TRIORA



9.30. Escursione da Agaggio Inferiore al Grattino Rocca di Drego accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.00 a Taggia dalla nuova stazione Ferroviaria oppure alle 9.30 davanti al cimitero di Agaggio Inferiore, info 327 0824866 (più info)

TRIORA

10.30. 268ª 'Processione del Monte’: spettacolare processione dal borgo antico con l'antica statua della Madonna a cura della Venerabile Confraternita della Buona Morte e della Parrocchia di Nostra Signora Assunta di Triora. Ritrovo alla Collegiata, info 0184 94049 (più info)

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



10.00-18.00. ‘Fiori in Festa’ (10ª edizione): Borghi Fioriti + Cantine Aperte + Street Food + Laboratori d'Arte + Camminate tra gli Aromi + Concorso di Poesia + Musica e Teatro + Attività Creative per Bambini. Evento a cura della Pro Loco dei Faraldi e Tovo nel Cuore (il programma a questo link)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Salon des Vignerons (ultimo giorno della 33a edizione): circa 170 espositori provenienti da tutte le regioni faranno scoprire le migliori denominazioni e i deliziosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Ippodromo della Costa Azzurra, Boulevard JF Kennedy 2 (più info)



11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese

MONACO



7.30. FIA Formula E Championship - 2025 Monaco E-Prix. Competizione automobilistica con auto elettriche organizzata dall'Automobile Club de Monaco. Circuito di Monaco, anche domani (più info)



20.00. ‘Omaggio a Shostakovich’: concerto dell’Orchestra filarmonica di Montecarlo diretta da Dima Slobodeniouk con Martha Argerich, pianoforte, Sergei Nakariakov, tromba. In programma musiche di Shostakovich. Auditorium Rainier III (più info)





