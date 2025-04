Siete pronti per transazioni di criptovalute più sicure e veloci?

Bitcoin Store, la principale piattaforma croata per il trading di criptovalute, offre un modo semplice per acquistare, vendere e conservare asset digitali. Grazie all’utilizzo della Bitstore Card, gli utenti possono convertire le criptovalute in uno strumento di pagamento pratico. Con questo approccio, Bitcoin Store risponde alle esigenze dell’era digitale moderna, garantendo un’esperienza finanziaria sicura.

Leader nella regione – disponibile in tutta Europa

Da diversi anni, Bitcoin Store stabilisce gli standard nel settore delle valute digitali in Croazia, offrendo agli utenti una piattaforma rapida e affidabile per il trading di criptovalute, oltre a sportelli di cambio fisici in diverse città. Ora, grazie al crescente interesse per le criptovalute e la tecnologia blockchain, l’azienda sta ampliando la propria attività per consentire agli utenti europei di accedere a servizi di alto livello.

Vediamo un grande potenziale nel mercato europeo e siamo convinti di poter offrire un’esperienza utente unica, combinando funzionalità tecnologiche all’avanguardia con un supporto semplice e trasparente, ha dichiarato Tomislav Vajić, CEO di Bitcoin Store.

Carte per pagare facilmente con le criptovalute

Bitcoin Store presenta carte esclusive, progettate per l’utilizzo quotidiano degli asset digitali.

Le nostre carte consentono agli utenti di convertire i propri cripto-asset in uno strumento di pagamento pratico – sia per gli acquisti nei negozi, le transazioni online o i prelievi di contanti presso gli sportelli automatici. Queste carte rappresentano un passo rivoluzionario nell’integrazione delle criptovalute nella vita quotidiana, grazie al quale Bitcoin Store stabilisce nuovi standard nell’uso e nella gestione degli asset digitali, dovunque vi troviate, dichiarano da Bitcoin Store.

Cosa offre Bitcoin Store agli utenti europei?

● Una piattaforma unica e sicura per l’acquisto, la vendita e la conservazione delle criptovalute

● Un supporto multilingue, adeguato ai mercati locali

● Un’app mobile intuitiva (wallet) per conservare e negoziare criptovalute, e una piattaforma web dedicata per gestire al meglio i propri asset digitali.

Perché non è mai stato così facile entrare nel mondo delle criptovalute?

Che siate investitori esperti o alle prime armi, Bitcoin Store offre un trading sicuro e senza complicazioni. Grazie a soluzioni user-friendly e al supporto multilingue, l’azienda prosegue nella sua missione: rendere gli asset digitali accessibili a un pubblico più vasto e contribuire allo sviluppo del settore fintech europeo.

Per ulteriori informazioni su Bitcoin Store, visitate la piattaforma Bitcoin Store o inviate una e-mail all’indirizzo: info@bitcoin-store.hr.