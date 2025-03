Pallamano, fine settimana impegnativo per l'Abc: under 13 e seniores tornano in campo (Foto)

L'Abc Bordighera torna in campo nel fine settimana. Gli under 13 dovranno affrontare il Monaco mentre la seniores giocherà contro l'Asbtp Nizza.

Oggi pomeriggio l'under 13 maschile ospiterà gli avversi al Palazzetto dello Sport di via Diaz. "L'incontro, valido per il campionato Niveau Preexcellence U13 maschile, vedrà protagonisti la squadra dell'ABC e il Monaco, due realtà che si sfideranno per continuare la loro corsa verso il successo" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Il match si terrà a Bordighera, presso il Palazzetto dello Sport di via Diaz, con inizio alle 14.30. L'Abc, attualmente in testa alla classifica con 10 vittorie su altrettanti incontri, è pronta a confermare il suo stato di forma e l'orgoglio di una squadra che ha dimostrato grande coesione e determinazione in ogni partita. Un gruppo affiatato che rappresenta un vero e proprio vanto per la società. La squadra ha conquistato il cuore dei tifosi e sabato cercherà di allungare la sua striscia di successi, sfidando una squadra del calibro del Monaco".

"L’Abc si presenta come un gruppo di ragazzi pronti a dare il massimo" - sottolinea l'Abc Bordighera - "Non mancherà il supporto fondamentale dei genitori e dello staff tecnico, sempre al fianco della squadra. Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff U13 per il duro lavoro e l'impegno che dedicano ogni giorno, così come ai genitori che con passione sostengono i loro ragazzi. Vi invitiamo a partecipare numerosi a sostenere i nostri giovani atleti e a tifare per l'Abc in questo appuntamento fondamentale del campionato. Insieme, possiamo fare la differenza!".

L'Abc seniores, invece, questa sera alle 18.30 giocherà in trasferta a Nizza contro l'Asbtp. "Affronterà i padroni di casa dell'Asbtp in una partita valida per la quinta giornata del campionato Alpi marittime, seconda fase del girone pre eccellenza" - dice l'Abc Bordighera - "I bordigotti si presenteranno in campo con alcune novità: sicuramente il ritorno in campo del capitano Andrea Lupi, assente da lungo tempo per infortunio. Saranno presenti anche il rientrante Gianluca Mazzitelli, giocatore part-time, e Alessandro Balduzzi. Per concludere, la novità assoluta sarà il cambio di ruolo di Valerio Bellan, che, dopo tanti anni passati da Pivot, tenterà questa nuova avventura come portiere. Valerio occuperà questo ruolo in assenza dei colleghi di reparto Alija C e Sasso A. per motivi personali. Dunque un esordio molto importante, dove il supporto di compagni e società sarà fondamentale. Gli altri convocati sono Andreini N., Bertolassi C., Ferrari M., Filippi S., Galant D. e Spolverini R".

"I giocatori dei coach Dall'acqua e Bissaro conoscono bene la squadra padrone di casa, avendo giocato nello stesso girone nella prima parte di campionato" - afferma l'Abc Bordighera - "Avevano perso a Nizza all'andata ma a Bordighera, con una grande rimonta nel secondo tempo, vinsero di una rete. Grazie a quel risultato la squadra è riuscita a partecipare alla fase pre-eccellenza. Forza Abc!".