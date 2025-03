Ventimiglia, Ioculano risponde a Biasi: "Ridotto a commentare a comando e gaffe sulla passerella, inciampa sulla ciclabile"

"Non sapevo che Di Muro avesse bisogno dell'avvocato Biasi per commentare una proposta. Detto questo, Biasi incorre in una brutta figura: la passerella di Nervia è ciclopedonale (forse non c'è mai stato). Vale la pensa ricordare che se Ventimiglia ha un porto turistico di livello internazionale è grazia all'amministrazione guidata all'epoca dal sottoscritto, non certo al consigliere Biasi o a Di Muro. Ad oggi il Fondo strategico regionale non finanzia niente a Ventimiglia. Speriamo in futuro si ricordino di noi...nonostante Biasi".

Così in una nota il consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano in risposta all'omologo Armando Biasi in merito alla pista ciclabile.