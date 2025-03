Hollywood sbarca in Sicilia per 'The Odyssey', da Matt Damon a Zendaya

(Adnkronos) -

Hollywood è sbarcata in Sicilia per 'The Odyssey', l'adattamento del mito dell'Odissea di Omero firmato da Christopher Nolan. Ad accogliere Matt Damon e Tom Holland all'aeroporto di Trapani-Birgi e Zendaya a Palermo tantissimi fan alla disperata ricerca di selfie e autografi. Tra 'febbre del sabato sera' e 'febbre da star' il passo è breve.

La destinazione dei divi, però, è l'isola di Favignana, location delle riprese. Una scelta non casuale. Ulisse, infatti, è stato il primo 'turista' a sbarcare sull'isola per fare provviste di cibo e rifocillarsi, insieme ai suoi compagni di viaggio. Le location scelte, come apprende l'Adnkronos, sono Cala Rossa, Cala Azzurra, Cala del Bue Marino e il Castello di Santa Caterina, tra le tappe più gettonate dai turisti di tutto il mondo.

"Per l'amministrazione comunale e per tutta la comunità egadina è un grande orgoglio che l'isola di Favignana sia stata scelta come location", aveva dichiarato qualche settimana fa il sindaco Francesco Forgione in una nota.

Inoltre, a quanto apprende l'Adnkronos, sul set ci saranno comparse e maestranze locali, che lavoreranno con il super cast, che comprende anche Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson e Charlize Theron. Ad occuparsi delle riprese sull'isola è Wildside, una società di Fremantle.

Le altre location del film ad alto budget sono Regno Unito e Marocco. Nolan sta producendo 'The Odyssey' con Emma Thomas e con la loro Syncopy per Universal Pictures e il film è atteso nelle sale a luglio 2026.