"Tecnologia un rapporto ormai indissolubile", Bordighera ospita la prima mostra fotografica di Giovanni Colla (Foto e video)

Una vita arsa dalla tecnologia che diventa come una droga, un qualcosa di indispensabile e addirittura vitale, che rende le persone fisicamente più isolate. "Tecnologia un rapporto ormai indissolubile" è il tema della mostra fotografica di Giovanni Colla in esposizione fino a giovedì 3 aprile nella sede dell'Unione culturale democratica - Anpi a Bordighera.

Si può ammirare la mostra del giovane savonese sul rapporto tra l'uomo e la tecnologia tutti i giorni, dalle 17 alle 19, in via Al Mercato 8. "E' la sua prima mostra totalmente personale della sua vita" - fa sapere Graziella Biga, presidente dell'Anpi di Bordighera - "La mostra fotografica esplora uno dei temi più rilevanti della società contemporanea, ovvero il rapporto tra l'uomo e la tecnologia e il modo in cui quest'ultima ha trasformato la nostra esistenza e le abitudini quotidiane. Attraverso queste immagini ha voluto rappresentare, in modo semplice e concettuale, come la tecnologia, in particolare lo smartphone abbia influenzato profondamente la vita, al punto da modificarne i comportamenti e diventare dipendente".

Giovanni Colla è nato il 16 dicembre del 2001 a Savona. Da quando iniziò a frequentare le scuole medie nel 2013 iniziò ad appassionarsi al mondo della grafica, dei video e delle immagini. Infatti, in quel periodo si sperimentò tantissimo a utilizzare semplici applicazioni del cellulare che offrivano la possibilità di 'giocare' al montaggio di video e fotografie. Dal 2016 al 2021 fu studente presso l'Itis di Savona in indirizzo "Grafica e comunicazione". In quegli anni coltivò sempre più la passione per la fotografia, iniziando a informarsi sempre più su come approcciare questo mondo da un punto di vista professionale. Dopo aver ricevuto il diploma superiore, si iscrisse presso l'Accademia di Belle Arti di Sanremo al corso avanzato di grafica, ove approfondì tutti gli studi delle scuole superiori. A ottobre del 2024 si laureò e poco dopo iniziò a collaborare per la stessa Accademia nella quale studiò realizzando servizi fotografici di eventi.