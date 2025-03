Sanremo: furto con spaccata di lunedì scorso, la 'Bottega delle firme' ringrazia i Carabinieri per l'operazione

Attraverso il nostro giornale il negozio ‘La bottega delle firme’ di via Carli a Sanremo ha ringraziato i Carabinieri della compagnia matuziana per il pronto intervento dopo il furto con spaccata subito dal negozio del centro città.

“Vogliamo ringraziarli per il loro tempestivo intervento e per la prontezza con cui hanno operato. In pochissimo tempo hanno arrestato i colpevoli e recuperato tutta la merce sottratta”.

Un’operazione che conferma la massiccia presenza sul territorio delle forze dell’ordine e la gratitudine di cittadini e operatori commerciali.