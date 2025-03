Lupo: approvato alla camera il declassamento, Piana “Grande risultato grazie al lavoro con l’onorevole Bruzzone”

“Grazie all’impegno congiunto con l’onorevole Francesco Bruzzone, oggi è stato raggiunto un grande risultato per la tutela del comparto agricolo e zootecnico. L’approvazione alla Camera dell’emendamento che prevede il declassamento del lupo da specie ‘particolarmente protetta’ a ‘protetta’ rappresenta un passo fondamentale per garantire un equilibrio tra la conservazione della fauna selvatica e la difesa delle attività produttive nelle nostre aree rurali e montane”. Lo dice il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, a seguito della notizia del provvedimento approvato alla Camera.

“Da tempo ci battiamo affinché gli agricoltori e gli allevatori non siano lasciati soli di fronte ai crescenti attacchi ai loro capi di bestiame, con danni economici e gestionali spesso insostenibili – ribadisce Piana - Con questa modifica normativa, una volta che l’Europa avrà definito il declassamento del lupo, l’Italia potrà recepirlo automaticamente, senza dover affrontare procedure di deroga complesse e poco efficaci. Vogliamo promuovere misure di gestione equilibrata della fauna selvatica, tutelando al contempo la biodiversità e il lavoro degli agricoltori e la nostra comunità. Questo provvedimento rappresenta un importante passo avanti in questa direzione e ringrazio l’onorevole Bruzzone per il costante impegno su questo tema”.