Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti fa suo il derby con la Virtus Sanremo, rete all’esordio per i 2006 Cascone e Angeli

L’Ospedaletti fa valere ancora una volta la legge del ‘Ciccio Ozenda’, cala il poker, fa suo il derby del Ponente con la Virtus Sanremo e festeggia la rete all’esordio dei due 2006 Cascone e Angeli.

La domenica perfetta degli orange inizia subito. Dopo nemmeno due minuti di gioco Russo firma il vantaggio: bel lancio di Barbagallo, Siberie vede il corridoio e serve il numero 4 che salta il portiere e la mette in rete. I ragazzi di mister Luccisano continuano a creare tanto, ma senza trovare il raddoppio. Ci prova Schillaci, ma senza inquadrare la porta. Poi il doppio tentativo di El Kamli che prima trova l’opposizione di Barbera e successivamente conclude alto.

La ripresa vede i padroni di casa rientrare in campo con un piglio diverso. Al 52’ il raddoppio firmato da Saih, abile a trovare l’angolino su assist di El Kamli, autore di una grande prestazione. Schillaci ha ancora un paio di occasioni, ma senza trovare la rete complice anche una grande risposta di Barbera. Negli ultimi dieci minuti l’Ospedaletti completa l’opera con le reti di due esordienti classe 2006. Al minuto 85 Cascone incrocia alla perfezione su un altro assist di El Kamli, mentre in pieno recupero Angeli calcia in rete a conclusione dell’azione firmata Manno.

“Siamo stati bravi a trovare subito il vantaggio con una bellissima azione, poi la partita è andata avanti all’insegna della tattica con tante occasioni per noi, ma siamo stati spreconi e anche il loro portiere è stato molto bravo - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - nella ripresa i ragazzi sono stati bravi a concretizzare e sono molto contento per i primi gol di Cascone e Angeli. Anche oggi è stata una partita difficile, come ogni altra di questo campionato. La Virtus Sanremo arrivava da una serie di risultati utili e, alla fine, la vittoria è stata meritata. Un applauso e complimenti ai ragazzi. Ora alla fine ne mancano cinque e domenica prossima ci aspetta la sfida con il Baia Alassio che è una squadra molto forte. Vedremo di andare a fare una grande partita per portare a casa un buon risultato”.

Ospedaletti - Virtus Sanremo 4-0

Marcatori: 2’ Russo, 52’ Saih, 85’ Cascone, 90’+2 Angeli

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Cordì, 4 Russo, 5 Cianci, 6 Saih (65’ 15 Manno), 7 El Kamli, 8 Barbagallo, 9 Siberie (53’ 13 Colucci), 10 Grifo (76’ 14 Cascone), 11 Schillaci (85’ 11 Angeli)

A disposizione: 12 Sambito, 17 Santarsiero, 18 Materazzi, 19 Bucarelli

Allenatore: Fabio Luccisano

Virtus Sanremo: 1 Barbera, 2 De Mare, 3 Alasia (79’ 20 Cascone), 4 Campagnani (55’ 18 Corte), 5 Valenzise (51’ 14 Sajetto), 6 Fontana, 7 Mendez Vanessa, 8 Loconsole (51’ 15 Scalabrin), 9 Puglisi, 10 Renza (65’ 19 Sammartino), 11 Brizio

A disposizione: 12 Marciale, 13 El Matlini, 16 Monda, 17 Conrieri

Allenatore: Marco Prunecchi

Arbitro: Sig. Luca Magaglio (Imperia)

Ammoniti: Siberie, Saih, Manno, De Mare, Sajetto