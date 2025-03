Sport, giornata a tutto ciclismo in Liguria con la Milano - Sanremo e Sanremo Women

Giornata all’insegna del grande ciclismo in Liguria: ad aggiudicarsi la Milano – Sanremo 2025 è stato Mathieu Van der Poel, mentre Lorena Wiebes ha vinto la gara Sanremo Women. Ad accogliere gli atleti all’arrivo c’erano il vice presidente di Regione Liguria con delega ai Grandi eventi Alessandro Piana e l’assessore al Turismo Luca Lombardi.



“La Milano-Sanremo è un evento straordinario che ogni anno porta la grande storia del ciclismo sulle strade della Liguria, attraversando scenari unici del nostro territorio e regalando emozioni a milioni di appassionati. Anche questa edizione ha confermato il fascino e l’imprevedibilità della Classicissima, con una gara avvincente che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo metro. Complimenti a Van der Poel per questa splendida vittoria, conquistata con talento e determinazione su un percorso che ha fatto la storia del ciclismo. Esprimo anche soddisfazione per il secondo posto di Filippo Ganna. Un plauso a tutti i partecipanti, che hanno reso questa Milano-Sanremo una corsa emozionante e spettacolare – ha detto il vice presidente Piana -. Questa edizione ha segnato inoltre un importante momento che aspettavamo da tempo: la prima Milano-Sanremo femminile. Un ulteriore passo avanti che conferma l’impegno nel promuovere e valorizzare lo sport in ogni suo settore e faccio le mie più sentite congratulazioni alla vincitrice, Lorena Wiebes. La Liguria si conferma terra che sa ospitare grandi eventi sportivi e capace di accogliere e valorizzare appuntamenti di prestigio internazionale come la Classicissima. Domani, con la Granfondo Sanremo-Sanremo, anche gli amatori potranno vivere la magia di questa gara e pedalare sulle leggendarie strade del Poggio e della Cipressa, sulle orme dei grandi campioni”.



"Una bella giornata di sport e una bella cartolina per la Liguria e per il Ponente in particolare, grazie alle immagini in diretta della corsa che hanno fatto il giro del mondo. Evviva la Milano-Sanremo, classicissima per eccellenza!", ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.