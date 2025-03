Sanremo: il campo da baseball avrà nuovi spogliatoi, un bar e gli uffici per la società. Approvato il progetto esecutivo

Il campo da baseball di Sanremo avrà nuovi spogliatoi, un bar ed uffici per l’antica e gloriosa società sportiva del ‘batti e corri’. La decisione è stata presa oggi dalla Giunta di Sanremo, nell'ambito del bando, per il l'Amministrazione comunale ha presentato una richiesta di finanziamento che è stato concesso dal Ministero dell'Interno, per un totale di 132.127,16, relativo alla sola progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento.

I lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi è fissato in due milioni di euro e saranno inseriti nel programma triennale. Sarà previsto a bilancio quando saranno trovati i fondi necessari. L’obiettivo è una messa a norma del complesso sportivo, in linea con le normative Coni, attraverso una corretta progettazione degli spazi per giocatori e pubblico. I lavori riguarderanno la demolizione e sostituzione dei prefabbricati adibiti a spogliatoi con la realizzazione di nuovi locali, una riqualificazione dei servizi, il rifacimento delle recinzioni (attualmente in stato di degrado e con altezze non conformi alle normative) e delle reti di protezione per gli spettatori nei punti di battuta.

La costruzione dei nuovi spogliatoi permetterà inoltre di ricavare lo spazio per un bar a servizio degli utenti della struttura. L’intervento, che andrà a soddisfare le norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche, andrà anche a migliorare l’accesso al centro sportivo, con un collegamento diretto con la pista ciclabile ed una riorganizzazione della viabilità che prevede la realizzazione di un’area parcheggio con stalli per persone diversamente abili. L’intervento, per il quale è già stato ottenuto un finanziamento di oltre 132 mila euro per la progettazione, comporterà una spesa complessiva di due milioni di euro che saranno messi a bilancio una volta reperiti i fondi necessari.

Il progetto è stato predisposto dalla Sportium S.r.l. a firma del direttore tecnico arch. Giuseppe De Martino.