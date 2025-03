Ventimiglia in lutto per la morte del 62enne Giuseppe 'Pino' Amoroso

Ventimiglia è in lutto per la morte di Giuseppe Amoroso, conosciuto da tutti come Pino, all'età di 62 anni nell'ospedale di Imperia.

Lascia la moglie Fiorella, il figlio Dario, la mamma Franca, il fratello Gaetano, le sorelle Rosy e Carmen, i parenti e gli amici. La comunità si stringe attorno alla famiglia dell'ex lavoratore frontaliere, padre del giovane maestro, cantante lirico e direttore del coro ANC Ventimigliese Dario Amoroso.

Il funerale avrà luogo domani, giovedì 20 marzo, alle 16 nella parrocchia Sant'Agostino a Ventimiglia, poi la salma proseguirà per l'Ara crematoria di Sanremo.