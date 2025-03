Sanremo: blitz di Polizia, Municipale e Carabinieri nel centro della città contro gli episodi di microcriminalità

Blitz delle forze dell’ordine, questo pomeriggio nel centro di Sanremo. Polizia, Municipale e Carabinieri hanno passato al setaccio abitazioni e negozi tra via Martiri, via Pietro Agosti, piazza San Siro, piazza Eroi e il centro storico in relazione alle ultime richieste del Sindaco Alessandro Mager e del Presidente del Consiglio Alessandro Il Grande al Questore di Imperia.

Molti agenti e carabinieri hanno controllato decine di persone, sia in strada che nelle abitazioni, nell’ambito della lotta alla microcriminalità. Una presenza, quella delle forze dell’ordine, che ha fatto sicuramente piacere ai commercianti che, da sempre chiedono interventi contro i venditori abusivi e per prevenire episodi spiacevoli nelle vie del centro matuziano.