Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 18 a domenica 23 marzo 2025 in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 18 MARZO



SANREMO

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, Eshkol Nevo presenta il libro ‘La simmetria dei desideri’ (Feltrinelli). Collabora la prof.ssa Francesca Rotta Gentile. Partecipa il prof. Walter Scavello. Traduzione a cura di Sarah Cuminetti. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

IMPERIA

10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)



BORDIGHERA



16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



20.45-22.30. Ultimo appuntamento del Corso introduttivo all'intreccio del ‘Parmurelu’ tipico di Bordighera. Sala parrocchiale di Santa Rosa nella città alta, info 3397228903

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



19.30. ‘Shakespeare amore mio’: spettacolo con Maximilian Nisi e al pianoforte Stefano De Meo. Théâtre des Muses (più info)



20.00. ‘Non puoi pagare? Non pagherò!’: spettacolo teatrale di Dario Fo e Franca rame con Eddie Chignara, Anne-Elodie Sorlin, Flore Babled, Grégoire Lagrange, Jean-Philippe Salério e Elie Chapus. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 24 marzo (più info)



18.00 & 20.30. Per la rassegna ‘Giornate del cinema italiano’ (39ª edizione), proiezione dei film ‘Vermiglio’ (h 18) + ‘Romeo è Giulietta’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 marzo (più info)

MERCOLEDI’ 19 MARZO



SANREMO



20.45. ‘PerCorso’: incontro formativo organizzato dalla Diocesi attraverso l’Istituto Teologico sul tema ‘Cristiani, Ebrei e Musulmani in Terra Santa: un dialogo e una convivenza oggi possibili?’ con il prof. Don Joaquin Paniello, teologo e filosofo dell’Istituto Polis di Gerusalemme. Salone della Curia Diocesana a Villa Giovanna d’Arco, entrata libera ed aperti a tutti

IMPERIA



19.30-21.00. Corso gratuito di Difesa Personale rivolto alle donne in collaborazione con la Polizia di Stato (ogni mercoledì dal 12 marzo al 7 maggio). Sede della A.S.D. O.K. Club in via XXV Aprile 72, info 335 6770806

20.00. Proiezione film ‘Mulholland Drive’ di David Lynch con Naomi Watts, Jeanne Bates, Laura Harring (Francia – Usa 2001). Evento nell’ambito della rassegna ‘Il cinema ritrovato. Classici restaurati in prima visione’ a cura della Cineteca di Bologna (6 euro). Teatro Cavour



BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



DIANO MARINA



21.00. ‘Mi è scappato il morto’: spettacolo di e con Andrea Bizzarri e Alida Sacoor. Teatro Sandro Palmieri del Politeama (più info)



ENTROTERRA

PONTEDASSIO

20.00. Per la festa di San Giuseppe, Santa Messa a Villa Viani e a seguire ‘Sconfogo’ nell’area a fianco del complesso chiesa parrocchiale-oratorio. Alla fine, cioccolata calda per tutti, offerta dalla Pro Loco di Villa Viani.



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto con musiche di Debussy & Ravel. Théâtre Princesse Grace (più info)



NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 24 marzo (più info)



15.30, 18.00 & 20.30. Per la rassegna ‘Giornate del cinema italiano’ (39ª edizione), proiezione dei film ‘Prima la vita’ (h 15.30) + ‘Come Pecore in mezzo ai lupi’ (h 18) + ‘Familia’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 marzo (più info)





GIOVEDI’ 20 MARZO

SANREMO

12.00. International Italian Dragon Cup 2025: competizione velica nello specchio acqueo antistante la città, fino al 23marzo (più info)

16.30. Il regista e scrittore Piero Farina presenta in anteprima nazionale il suo libro ‘Comprendere l’impossibile Il mio viaggio ad Auschwitz con Piero Terracina’ (Antea). Reading dell’autore, con Franco La Sacra e Loredana De Flaviis della Compagnia Teatrale ‘Il Teatro dell’Albero’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili



VENTIMIGLIA



16.00. Per gli ‘Incontri con il museo’, conferenza dal titolo ‘Officina del Gas, Officina del patrimonio: un percorso partecipato con relatori Stefano Costa e Nicoletta Piersantelli + visita guidata al termine. Area Archeologica Nervia, Corso Genova 134, info e prenotazioni 0184 252320



BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



20.00. ‘Dialoghi di crescita: Padri e Figli nella scoperta del corpo’, incontro speciale per la Festa del Papà a cura dell’associazione ‘Noi4You’ (gratuito). Sede N4Y in via Firenze 1, iscrizione obbligatoria con un messaggio su WhatsApp al 349 8521311



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Il tea con l’autore’, Patrick Mégevand presenta il libro ‘Pensare l’alba al fondo di una notte d’inverno. Lettere di Anna Maria Ortese a Patrick Mégevand (1978-1997)’ per Philobiblon Edizioni. Biblioteca civica Alfea Possavino Delucis, ingresso libero



ENTROTERRA

CIPRESSA

14.00. Per il ciclo di incontri dedicati al sostegno alla genitorialità con la pedagogista Elisa Paolillo, incontro sul tema ‘Capricci e Bugie, il Senso’. Sala consiliare del Comune, ingresso gratuito riservato agli adulti



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo

20.30. Per ‘Giovedì Live Session’, concerto di Francesco del Delirio. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 24 marzo (più info)



18.00 & 20.30. Per la rassegna ‘Giornate del cinema italiano’ (39ª edizione), proiezione dei film ‘Campo di battaglia’ (h 18) + ‘Stranizza d’Amuri’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 marzo (più info)





VENERDI’ 21 MARZO



SANREMO



9.30. ‘Marcia della Legalità’ nell’ambito della ‘Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’. A cura dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante. Raduno e partenza in piazza Colombo con arrivo a Pian di Nave (evento aperto a tutti)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. International Italian Dragon Cup 2025: competizione velica nello specchio acqueo antistante la città, fino al 23marzo (più info)

16.00. Per l’Unitre, Freddy Colt presenta ‘Antonio Rubino ed i suoi lavori inediti tra narrativa e musica’. Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero



17.00. Ultimo incontro del Corso dedicato all’intreccio dei tradizionali ‘parmureli’ sanremaschi organizzato dall’Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche per le Palme e la Famija Sanremasca. Confartigianato Sanremo, Corso Nazario Sauro 36 (5 euro a lezione), info e iscrizioni 335 5808477



18.00. ‘Flauto virtuoso e ouverture da concerto’: concerto del’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Pedro Vicente Alama con Bulent Evcil al flauto. In programma musiche di: Marco Rosetti, Pietro Morlacchi, Giulio Baldassarre Briccialdi, Felix Mendelssohn Bartholdy. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



21.00. ‘Siffredi racconta Rocco’: il pornodivo italiano per eccellenza si racconta. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



17.00. Conferenza ‘Dobbiamo/possiamo prenderci cura dei gruppi online?’ con relatore Luciano Moro dell’Ordine dei psicologi. Evento a cura dell’associazione culturale Michele De Tommaso. Biblioteca civica L.Lagorio, piazza De Amicis, ingresso libero

21.15. ‘Portraif of Miles’: spettacolo musicale a cura del quartetto ‘EXP 4’ formato da Alberto Mandarini (Tromba, Flicorno, Live Electronics), Marco Tindiglia (Chitarra Elettrica, Live Electronics), Dino Cerruti (Contrabbasso, Basso Elettrico, Live Electronics), Rodolfo Cervetto (Batteria). Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 320 2127561



BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

BEAUSOLEIL

10.00. A1 Padel Tour (sedicesimi di finale): 6 partite. Tennis Padel Club di Beausoleil, fino al 30 marzo (più info)

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo

14.00-18.00. ‘Monaco Women Forum 2025, la nuova corsa allo spazio’: un'immersione nel cuore delle tecnologie rivoluzionarie, delle innovazioni all'avanguardia e delle questioni etiche che stanno plasmando il futuro dell'esplorazione spaziale. Méridien Beach Plaza, Av. Princesse Grâce 22 (più info)

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto con musiche di Maresz - De Falla - Manoury tenuto da Jean-François Heisser, Philippe Manoury, Yan Maresz, Monica Gil Giraldo, Sylvain Cadars. One Monte-Carlo (più info)



20.00. ‘L'Heure espagnole & L'Enfant et les Sortilèges’: spettacolo d’opera con musiche di Maurice Ravel. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



NICE



18.00 & 20.30. Per la rassegna ‘Giornate del cinema italiano’ (39ª edizione), conferenza ‘Maria Montessori – Una vita da film’ (h 18) + ‘La nouvelle femme’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 marzo (più info)



20.30. ‘Couperin Purcell Sonates’: concerto dell’Ensemble Baroque de Nice diretto dal M° Gilbert Bezzina con Sylvie Moquet, Viole de gambe. Église Saint-Martin, Saint-Augustin (più info)



SABATO 22 MARZO

SANREMO



9.30-18.00. Convegno ‘Matti da Giudicare - Infermità mentale e giudizio di responsabilità’ organizzato dalla Camera Penale Imperia Sanremo ‘Roberto Moroni’ (quattro sessioni). Teatro dell’Opera del Casinò



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. International Italian Dragon Cup 2025: competizione velica nello specchio acqueo antistante la città, fino al 23marzo (più info)



14.30. Arrivo in via Roma della Women's World Tour 2025: classicissima femminile di 156 km partita da Genova alle 10.30 (più info)



17.00. Arrivo in via Roma delle Milano-Sanremo 2025, la classicissima di Primavera (più info)



20.30. Per la rassegna gastronomica ‘Un villaggio da gustare’, serata ‘I sapori dell’Umbria: i piatti preparati dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor saranno accompagnati dai racconti del giornalista enogastronomico Claudio Porchia. Villaggio dei fiori, via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni al 380 8686215

21.00. ‘La Classica di Primavera’: spettacolo di e con Davide Mancini creato appositamente per l'occasione della nuova edizione della ‘Milano – Sanremo’. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso gratuito, richiesta prenotazione alla mail cultura@comune.sanremo.im.it

21.00. Per la Rassegna ‘Le Stelle sopra la città’, ‘Una notte tra le galassie’: osservazione astronomica alla ricerca di lontanissime galassie, di cui il cielo primaverile è particolarmente ricco. Frazione San Romolo, partecipazione ad offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

IMPERIA



8.30-18.00. Imperia antiquaria sotto i portici di via Bonfante e zone limitrofe

10.30. ‘Benvenuta Primavera’: visita accompagnata alla collezione d’arte contemporanea + incontro di Anukalana yoga tenuto dall’insegnate Martina Chalier (18 euro). MACI di Villa Faravelli, Viale Matteotti 151, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it (più info)



15.30-19.00. In occasione della Festa del Papà, evento speciale per celebrare questa giornata, offrendo momenti di divertimento e avventura per grandi e piccoli. I bambini, insieme ai loro papà, vivranno un'emozionante avventura alla scoperta di storie, personaggi e curiosità legate al mare. Museo Navale, Calata Anselmi (più info)

17.15. 'Quando le cose si dimenticano, riaccadono, storie di un manicomio, di sfruttamento e di libertà': spettacolo teatrale con Mirco Bonomi del Teatro dell'Ortica di Genova. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 4955513

20.45. ‘Marte e Giove al Telescopio’: osservazione al telescopio dei pianeti Marte e Giove + spettacolo del Planetario ‘Alla scoperta di Marte’. Planetario del Museo navale (più info)

21.15. Per la rassegna ‘Lukètmi’, spettacolo teatrale ‘Una Specie di Alaska’ di Harold Pinter con Federica Siri, Gianni Oliveri, Iole Dibernardo. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37 (più info)



VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



BORDIGHERA



16.00. Giornate FAI di Primavera 2025: presentazione della Tana Bertrand’ di Badalucco, importante sito preistorico e l’attività di Grace Mary Crowfoot a cura della delegazione FAI di Imperia. Museo Bicknell, via Romana 39, prenotazioni al imperia@delegazionefai.fondoambiente.it (più info)

16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



OSPEDALETTI



10.00-18.00. Per le Giornate FAI di Primavera 2025 possibilità di visita della ‘Casa e Collezione Laura a Villa San Luca’ a Ospedaletti (via Camillo Benso Conte di Cavour 40) con visite guidate alle ore 10.00, 11.45, 15.00 & 16.30 (prenotazione obbligatoria a questo link)



DIANO MARINA

17.00. In occasione della ‘Giornata Mondiale della Poesia’ presentazione del libro 'Alla fine del Tempo - Sulle tracce della dimenticanza' edito da NFC Edizioni, realizzato per Pesaro 2024 Capitale italiana della Cultura, con reading di poesie di Loris Ferri e selezione di opere di Alessandro Giampaoli. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

14.30-17.00. ‘Naturalmente amici’, esplorazioni, laboratori creativi, giochi e letture per sperimentare attraverso i sensi divertirsi in buona compagnia e tuffarsi nel meraviglioso mondo della natura. Gruppo Esploratori (7-14 anni, h 14.30/15.30) e Gruppo Piccoli Avventurieri (3-6 anni con la compagnia di un adulto di riferimento, h 16/17). Vivaio Noaro corso Vittorio Emanuele 151 (tutti i sabati di marzo e aprile), info e prenotazioni 348 4491637



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

BEAUSOLEIL

11.00. A1 Padel Tour (sedicesimi di finale): 6 partite. Tennis Padel Club di Beausoleil, fino al 30 marzo (più info)

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto con musiche di Stravinsky - Bartók - Schönberg tenuto dalla BBC Symphony Orchestra. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 24 marzo (più info)

14.00, 16.00, 18.00 & 20.30. Per la rassegna ‘Giornate del cinema italiano’ (39ª edizione), proiezione film ‘Zamora’ (h 14) + ‘Palazzina Laf’ (h 16) + ‘Prima la Vita’ (h 18) + ‘Vermiglio’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 marzo (più info)



20.30. Concerto ‘15.000 voci per le più belle canzoni francesi’. Palazzo Nikaia (più info)





DOMENICA 23 MARZO

SANREMO



10.00. Partenza della Granfondo Sanremo-Sanremo ‘La Classicissima’ dal Lungomare Salvo d’Acquisto con arrivo a villa Ormond alle 15.30 (più info)

12.00. International Italian Dragon Cup 2025 (ultimo giorno): competizione velica nello specchio acqueo antistante la città (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Faris La Cola presenta ‘Trattato della scienza araldica’ (Bastogi Libri). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero



18.00. ‘È tutto nel Clown’: stage-spettacolo interattivo tenuto dall’attore Enzo Mazzullo. Teatro delle 12 Sedie, Strada San Martino 40

21.00. ‘Magia per uomini tristi’: commedia messa in scena da ‘Il Teatro dell’albero’ con ricavato devoluto al centro di Aiuto alla vita e Casa di accoglienza Miracolo della vita. Evento a cura dello Zonta Club di Sanremo. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso a offerta, prenotazioni all’indirizzo mail labruga@yahoo.it

IMPERIA

14.30. ‘Burattinai per un giorno!’: in occasione della Festa del Papà, evento speciale con momenti di divertimento e avventura per grandi e piccoli. I piccoli partecipanti avranno l’opportunità di creare un burattino in stile Muppets utilizzando materiali semplici. Museo del Clown di Villa Grock (più info)



17.00. Per la rassegna ‘Lukètmi’, spettacolo teatrale ‘Una Specie di Alaska’ di Harold Pinter con Federica Siri, Gianni Oliveri, Iole Dibernardo. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37 (più info)



VENTIMIGLIA



8.00-19.00. Fiera di San Giuseppe nel centro storico della Città

BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



OSPEDALETTI



10.00-18.00. Per le Giornate FAI di Primavera 2025 possibilità di visita della ‘Casa e Collezione Laura a Villa San Luca’ a Ospedaletti (via Camillo Benso Conte di Cavour 40) con visite guidate alle ore 10.00, 11.45, 15.00 & 16.30 (prenotazione obbligatoria a questo link)

12.00. ‘È tempo di… Carciofi’: Sagra del Carciofo in Corso Regina Margherita di fronte all’hotel Petit Royal. Il menù: tartare di carne con carciofi crudi + Penne con salsa di carciofi + Fritto di calamari e carciofi + Crema al caffe + vino locale (25 euro)



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00-18.00. Per le Giornate FAI di Primavera 2025, ‘Badalucco, l'Agorà,le Genti, i Mestieri’: visita alla scoperta del borgo, la sua gente e i suoi suoni. Nel centro storico si scoprrianno il labirinto di viuzze, passaggi coperti, piazzette colorate, chiese e antichi palazzi, ceramiche di artisti internazionali (non è richiesta la prenotazione). Evento a cura della delegazione FAI di Imperia (più info)



10.00-18.00. Per le Giornate FAI di Primavera 2025, visita al frantoio storico Roi a cura della delegazione FAI di Imperia (non è richiesta la prenotazione). Agriturismo Adagio Regione Premartin (più info)

PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

FRANCIA

BEAUSOLEIL

11.00. A1 Padel Tour (sedicesimi di finale): 5 partite. Tennis Padel Club di Beausoleil, fino al 30 marzo (più info)

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



15.00. ‘L'Heure espagnole & L'Enfant et les Sortilèges’: spettacolo d’opera con musiche di Maurice Ravel. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)

17.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto con musiche di Debussy - Schönberg - Stravinsky tenuto dalla BBC Symphony Orchestra. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 24 marzo (più info)

11.00, 13.30, 15.30 & 18.00. Per la rassegna ‘Giornate del cinema italiano’ (39ª edizione), proiezione dei film ‘C’è ancora domani’ (h 11) + ‘’Romeo è Giulietta (h 13.30) + ‘Familia’ (h 15.30) + ‘Strenizza d’Amuri’ (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 marzo (più info)





