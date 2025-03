Mendatica: con una meravigliosa giornata di sole, festeggiata la ricorrenza della bandiera italiana dai Lions Club del comprensorio (foto e video)

Meravigliosa giornata di sole a Mendatica per la ricorrenza del Tricolore, l'Unità d'Italia, l'inno di Mameli e la Costituzione italiana, organizzata dall'OD Promuoviamo il Tricolore Salvatore Marino del LC Ufficiali d'Italia Sanremo Alpi marittime, con l'ausilio di Toti Ognibene Paolo Maria di LC Sanremo Host, Adriana e Roberto Catena di LC Ventimiglia. Presenti i Lions Club della zona LC Ufficiali d'Italia Sanremo Alpi marittime, LC Sanremo Host, LC Ventimiglia, LC Arma e Taggia, LC Bordighera otto luoghi, LC Sanremo Matutia, LC Roquebrune Cap Martin-Beausoleil-La Turbie-Cap d'Ail ed anche la bravissima guida naturalistica ambientale Laura Rebaudo di Pigna.



"Dopo un caloroso saluto degli Amici Carabinieri della Stazione locale di Nava guidati dal Maresciallo Alex Dellerba, si è partiti per raggiungere la Chiesa di Santa Margherita (le pitture murali sono state attribuite a Pietro Guido da Ranzo) e successivamente la cascata dell'Arroscia dove tutti i presenti hanno esposto e sventolato la bandiera italiana offerta dai Lions e cantato l'inno di Mameli con le foto di rito. Ritornati al punto di partenza abbiamo raggiunto l'agriturismo Cioi Longhi di Montegrosso Pian Latte dove preparano favolosi piatti della tradizionale cucina bianca ligure. Un luogo dove ci si sente come a casa. Con spettacolare torta finale con i colori del Tricolore italiano ed in onore degli amici ospiti francesi anche con una torta con colori transalpini, con la soddisfazione di tutti i presenti. Il past Presidente di zona Aurelio Negro ha portato i saluti del Governatore Distrettuale Vincenzo Benza impegnato con altro importante service a Sanremo per i carri fioriti. Un ringraziamento speciale a tutti i partecipanti ed anche alla Giovane Famiglia che gestisce l'agriturismo Ca da Cardella di Mendatica, un vero gioiello ed angolo di Paradiso nel centro di Mendatica".



