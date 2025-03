L'Oroscopo di Corinne dal 14 al 20 marzo

ARIETE: Abbisognereste di riposare ma le incombenze incalzano e farvi fronte rendesi necessario così come risulterà arduo inquadrare una situazione o una persona assai complessa. Però, nel contempo, gioirete per un responso oppure sistemerete faccende rimaste in sospeso. In amore passerete linearmente dall’arrabbiatura alla riconciliazione, mentre in materia finanziaria si tenterà di gabbarvi o presentarvi le cose in maniera distorta. Ritrovi ruspanti o cenetta sfiziosa.

TORO: Se fidarsi è bene non fidarsi è meglio in questo contorto periodo dove tutto sembra essere così confuso ed incerto…Tra coppie, oppure sul lavoro, causa un’idea non condivisa, un qui pro quo o una latente insoddisfazione, tirerà aria di parapiglia a cui rimediare col dialogo, la fiducia e il reciproco rispetto. Il sestile di Marte invece favorirà ovazioni e tenere emozioni. Rischio di smarrire oggetti o incartamenti. Attenti anche ai furtarelli! Sabato movimentato.

GEMELLI: In questa delicata fase di aspettativa converrà dar ben poco per scontato, così come vi preoccuperete abbondantemente sia per le finanze che per qualcuno dal benessere latitante. Causa la quadratura di Saturno aspettatevi pure dei colpi bassi, delle delusioni o degli inconvenienti quotidiani. Non trascurate altresì un acciacco e contate sull’appoggio di chi disinteressatamente vi vuole aiutare. Scartoffie da firmare e conveniente acquisto da effettuare.

CANCRO: Molti nativi si son già levati un fardello, altri invece si troveranno alle prese con decisioni da pigliare, corrucci per un congiunto o parente, modifiche da apporre ad una stanza e soldini da sborsare. Per molti comunque le giornate appaiono abbastanza incasinate al punto di arrivare a sabato con le anime in giostra o una fiacca dilagante. Un combino con amici o l’andare a trovare chi non vedevate da tempo ritemprerà! Fastidi allo stomaco o alle giunture.

LEONE: Indipendentemente dal fatto che si tratti di un amore, un lavoro, un progetto o un ideale, credeteci fino in fondo e non smettete di lottare perché soltanto con la tenacia e la cocciutaggine taglierete ambiti traguardi o concretizzerete un sogno! Tra alti e bassi i giorni voleranno lasciando esiguo spazio all’intimità e alla vita personale ma ritagliare dei momenti soltanto per voi, oltre ad essere un sacrosanto diritto, vi solleverà il morale. Contatti con medici, vigili o pubblici uffici.

VERGINE: Con l’approssimarsi della Primavera risorgerete sentendovi meglio sia fisicamente che psicologicamente: ciò non significa sfiorare il cielo con un dito ma intravvedere uno spizzico di luce dopo peripezie, malesseri o contrattempi. Rimane sempre la quadratura di Giove a procurare inghippi ma, grazie sia ad una solare persona che al novilunio del 14 marzo nella vostra costellazione, ve la caverete egregiamente. Visita od invito gradito. Domenica carina.

BILANCIA: In nome del quieto vivere dovrete contenere la stizza, scendere ad un compromesso od ingollare un rospetto ma non agitatevi in quanto un domani avrete la vostra rivincita riscattandovi da ingiustizie e sopraffazioni… Qualche nativo si troverà altresì alle prese con questioni pratiche da definire, un rapporto da ottimizzare e un ostacolo da sormontare. Nel weekend rilassatevi, staccate la spina e combinate qualcosina di appagante. Disturbi da lenire.

SCORPIONE: Memori di precedenti fregature ci penserete mille volte prima di concedere fiducia a chicchessia e, a dire il vero, fate bene visto che soltanto chi va piano arriva lontano e non resta con un pugno di mosche in mano… Nel caso il piatto piangesse o il portafoglio singhiozzasse provate, pur se moderatamente, a giocare al Lotto i dati di nascita di un defunto o intimissimo conoscente. Combino godereccio o mangereccio. Novità in casa o sul lavoro. Week end strampalato.

SAGITTARIO: State coi piedi a terra, sia in ambito sentimentale che finanziario, al fine di non restare di cioccolata nello scoprire che qualcheduno non sarà propriamente come vorrebbe sembrare… Un appagamento invece proverrà dalla delucidazione di un enigma, una matassa sbrogliata, una risposta attesa, un riconoscimento, un’entrata extra o il dissiparsi di un tormento. Tendenza all’insonnia e al nervosismo. Domenica convulsa o obbligo di contenervi nel mangiare.

CAPRICORNO: Appendete il broncio al chiodo e siate più filosofici visto che incavolarsi non serve a niente se non a stare male ed incupirvi maggiormente… Partite dal presupposto che certa gente non cambia facilmente e che unicamente con la lungimiranza e la pazienza si ottengono i risultati sperati. Corteggiamenti o contiguità con buffi elementi sfioreranno single ed adolescenti. Tutelatevi contro ladruncoli e non date confidenza a sconosciuti! Sorprese nel week end.

ACQUARIO: Vedere il bicchiere mezzo pieno aiuta sicuramente a vivacchiare più serenamente, ragion per cui, se appartenete alla categoria degli ansiosi, datevi una smossa, cavatevi un pallino, non arrabbiatevi per delle sciocchezze e assaporate le minute gioie quotidiane. Ciononostante potrebbero spuntare delle confutazioni con ignorantoni, pratiche da smaltire e un soggetto da ammansire. Un giretto ai monti o al mare o una bella camminata gioverà al benessere.

PESCI: Giocate d’anticipo sulle mosse altrui, investite forze ed energia in un’iniziativa, coltivate un interesse o un’amicizia, vezzeggiate un animaletto o vecchietto e non affaticatevi eccessivamente… Se la quadratura di Giove importuna, il trigono di Marte vi spalleggia rendendo taluni rapporti interpersonali meno pesanti… Nel sistemare arnesi o cosine varie occhio a non spaccare niente! Auguri specialissimi ed impensati per i pesciolini marzolini ed evento a cui brindare.

Le stelle non sono solo l’anima del cielo ma anche la luce nell’oscurità…