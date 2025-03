Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 10 a domenica 16 marzo 2025 in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 10 MARZO



SANREMO

22.30. ‘The Night of Future Models’: serata della moda con le modelle del concorso internazionale ‘The Look Of The Year’. Victory Morgana Bay, corso Trento Trieste (più info)



VENTIMIGLIA



15.30. Per l’Unitre, lezione di geopolitica tenuta dal professor Memmo. Sede dell’Unitre in Via Sottoconvento

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



18.30. Incontro con l’artista contemporaneo e video maker Laure Prouvost intervistato da Mathilde Roman, critica d'arte, autrice e professoressa. A cura della Fondazione Prince Pierre di Monaco. Théâtre des Variétés (più info)



MARTEDI’ 11 MARZO



SANREMO

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ Antonella Lattanzi illustrerà il suo romanzo ‘Capire il cuore altrui. Emma, Flaubert e altre ossessioni’ (HarperCollins). Partecipa la prof.ssa Stefania Sandra, docente del Liceo Cassini. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



18.00. Per la rassegna letteraria ‘Sa(n)remo Lettori’, lo scrittore Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2022, presenta il suo ultimo libro ‘Malbianco’ (Einaudi). Intermezzi musicali a cura dei musicisti Gabriele Scalise e Matteo Menichetti. Modera l’incontro Lucia Jacona, dirigente scolastica dell’Istituto Colombo di Sanremo con Francesca Rotta Gentile. Serra Fenice di Villa Nobel, ingresso gratuito ma con prenotazione online obbligatoria QUI.



BORDIGHERA



17.00-18.30. Nell’ambito del programma nazionale P.I.P.P.I. (Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), incontro rivolto ai genitori di bambini e bambine dai 6 ai 10 anni dal titolo ‘lo sono io e la mia circostanza in viaggio verso le emozioni’ condotto dalla Psicologa Dott.ssa Anno Di Cicco e dal personate educotivo della Cooperativej Sociale Jobel. Sala Rosso Palazzo del Parco Bordighera

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



20.00. ‘Riccardo III’ di William Shakespeare con Betty Pelissou, Oscar Clark, Xavier Clion, Madeline Fortumeau, Alain Guillo, William Mesguich, Nadège Perrier e Thibault Pinson. Théâtre Princesse Grace (più info)



MERCOLEDI’ 12 MARZO



IMPERIA

9.30-12.30. Seminario su ‘Terza età, uso consapevole delle tecnologie digitali e dei mezzi di comunicazione’. Dopo i saluti istituzionali previsti interventi di rappresentanti della Procura della Repubblica di Genova, Banca D'Italia, Agcom, Guardia di Finanza, Polizia Postale, Università di Genova, Difensore Civico della Regione Liguria, Garante tutela delle vittime di reato della Regione Liguria, Ufficio Scolastico regionale (MIUR), Ordine dei Giornalisti, Ordine degli psicologi. Sala convegni della Biblioteca Lagorio

18.00. Per il ciclo ‘Le parole volano’, conferenza di Corrado Bologna su ‘Nico Orengo - Ero cresciuto in un giardino botanico con piante e fiori che venivano dai quattro punti cardinali’. Teatro Cavour, ingresso libero



19.30-21.00. Corso gratuito di Difesa Personale rivolto alle donne in collaborazione con la Polizia di Stato (ogni mercoledì dal 12 marzo al 7 maggio). Sede della A.S.D. O.K. Club in via XXV Aprile 72, info 335 6770806

20.00. Proiezione film ‘Paris, Texas’ (1984) di Wim Wenders con Nastassja Kinski, Harry Dean Stanton, Hunter Carson, Justin Hogg, Dean Stockwell. Evento nell’ambito della rassegna ‘Il cinema ritrovato. Classici restaurati in prima visione’ a cura della Cineteca di Bologna (6 euro). Teatro Cavour



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto omaggio a Karlheinz Stockhausen diretto da Matthias Schneider. Galerie Hauser & Wirth (più info)



20.00. ‘Les Sérénissimes de l'Humour’: spettacolo con il cabarettista Philippe Lellouche. Grimaldi Forum Monaco (foto)





GIOVEDI’ 13 MARZO

SANREMO

10.00-18.00. Eventi collaterali alla manifestazione Sanremo in Fiore 2025 di domenica 16 marzo. Luoghi vari (per conoscere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



21.00. ‘The Look of the Year’ (41ª edizione): serata finale del concorso internazionale per modelle e modelli a cura di Events World Teatro Ariston. Presenta Victoria Silvstedt, attrice e cantante svedese. Teatro Ariston, info e prenotazioni + 39 02 87165338 (più info)



21.00. ‘Il Vedovo’: spettacolo tratto dal celebre film di Dino Risi con Massimo Ghini e Riccardo Rossi. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



12.00. EurILCA Eurocup 2025: competizione velica Oltre con la partecipazione di oltre cinquecentocinquanta ILCA, e ventitré Nazioni. Acque antistanti la città, fino al 16 marzo (più info)



BORDIGHERA

21.00. Per ‘Sguardi sul Mondo’, Don Rito Alvarez e Andrea Moreno presentano l'associazione Oasi degli Angeli della Pace, realtà che opera in Colombia e in altre aree del mondo, offrendo sostegno alle comunità locali attraverso progetti educativi, sociali e umanitari. Evento a cura dell'associazione Bordighera Bene Comune. Cinema Olimpia, ingresso libero



DIANO MARINA



13.30. 4° Trofeo Ponente in Rosa: gara di ciclismo femminile di 71,5 km con partenza da via Generale Ardoino alle 13.30 e arrivo in corso Roma alle 15.30 (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Il tea con l’autore’, Bruno Morchio, psicologo ora in pensione e scrittore a tempo pieno, presenta ‘La badante e il professore’ (Mondadori). Biblioteca civica Alfea Possavino Delucis, ingresso libero



ENTROTERRA

CIPRESSA

14.00. Per il ciclo di incontri dedicati al sostegno alla genitorialità con la pedagogista Elisa Paolillo, incontro sul tema ‘Cosa non fa mai bene ai figli’. Sala consiliare del Comune, ingresso gratuito riservato agli adulti

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto Wagner & Bruckner dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Grimaldi Forum (più info)



NICE

20.00. ‘Starmusical’: spettacolo che si ispira ai grandi musical Star 80, Génération Dance Machine e Priscilla Folle du Désert, prodotti da Cheyenne. Palazzo Nikaia (più info)



VENERDI’ 14 MARZO



SANREMO



9.45-20.00. Eventi collaterali alla manifestazione Sanremo in Fiore 2025 di domenica 16 marzo. Luoghi vari (per conoscere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per l’Unitre, Freddy Colt presenta ‘Antonio Rubino ed i suoi lavori inediti tra narrativa e musica’. Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero



17.00. Corso dedicato all’intreccio dei tradizionali ‘parmureli’ sanremaschi organizzato dall’Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche per le Palme e la Famija Sanremasca (ogni venerdì sino al 21 marzo). Confartigianato Sanremo, Corso Nazario Sauro 36 (5 euro a lezione), info e iscrizioni 335 5808477



18.00. ‘Classicismo luminoso di due composizioni giovanili dei giovani Mozart e Schubert’: concerto diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo con l’eccezionale duo di pianisti Sergio Marchegiani - Marco Schiavo. Teatro dell’Opera del Casinò (info e prenotazioni a questo link)

21.00. ‘Tante Belle Cose’: spettacolo Francesco Cicchella tra comicità, musica ed emozioni. Teatro Ariston (info e prenotazioni a questo link)



IMPERIA



12.00. EurILCA Eurocup 2025: competizione velica Oltre con la partecipazione di oltre cinquecentocinquanta ILCA, e ventitré Nazioni. Acque antistanti la città, fino al 16 marzo (più info)

21.00. ‘Torneremo Ancora’; concerto mistico per Battiato di Simone Cristicchi e Amara con Valter Sivilotti, pianoforte, arrangiamenti e direzione musicale, e con I solisti della Accademia Naonis di Pordenone. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA



16.30-19.30. Vernissage della mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4



DIANO MARINA



17.00. Per i ‘Venerdì della Conoscenza’, conferenza dal titolo ‘I microbi salveranno il mondo?’ con relatori Rino Rappuoli. Modera Luisa Tondelli. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo

20.00. ‘Vêpres de la Vierge’: Concerto corale diretto dal M° Jacopo Facchini. Cathédrale de Monaco (più info)

20.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto corale ‘Mantovani & Monteverdi’ in collaboration with the Opéra de Monte-Carlo, Cattedrale di Monaco (più info)



NICE



20.00. Spettacolo di balletto ‘Il Lago dei Cigni’. Palazzo Nikaia (più info)





SABATO 15 MARZO

SANREMO

9.00-13.30. ‘Demenza: la sfida per gli operatori sanitari del futuro’: convegno aperto al pubblico con la partecipazione di numerosi operatori. Piccolo Cottolengo - Opera Don Orione. via Galileo Galilei 713 (il programma a questo link)

9.45-21.00. Eventi collaterali alla manifestazione Sanremo in Fiore 2025 di domenica 16 marzo. Luoghi vari (per conoscere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

14.30. Inaugurazione mostra fotografica ‘L’Arte di prendersi cura’ e open day piccolo cottolengo con possibilità di visitare l’innovativo reparto Alzheimer. Piccolo Cottolengo - Opera Don Orione. via Galileo Galilei 713 (più info)

16.30. Per ‘Sanremo in Fiore 2025’, parata di Bande musicali e Gruppi folkloristici nelle Vie e Piazze cittadine

17.00. Per la Rassegna 2025 ‘Ricordando gli 80 anni della Liberazione - Storia, Territorio, Letteratura a cura di Daniela Cassini, incontro con lo storico Luca Borzani su ‘La Resistenza e la Fragilità delle Democrazie’. Introduce Giovanni Rainisio, Presidente dell'ISRECim. Teatro della Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero

21.00. Massimo Ranieri in ‘Tutti i Sogni ancora in Volo’. Teatro Ariston (info e prenotazioni a questo link)

IMPERIA



12.00. EurILCA Eurocup 2025: competizione velica Oltre con la partecipazione di oltre cinquecentocinquanta ILCA, e ventitré Nazioni. Acque antistanti la città, fino al 16 marzo (più info)



21.00. ‘Grease’: musical di Jim Jacobs e Warren Casey messo in scena dalla Compagnia della Rancia. Regia di Saverio Marconi con Eleonora Buccarini, Tommaso Pieropan, Arianna Bertelli, Valerio Angeli, Federica Laganà. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



OSPEDALETTI



8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)



20.30. ‘Rifiuti & Rifiutati - I rifiuti sono una risorsa, prendersi cura dell'ambiente e prendersi cura di sé stessi’: conferenza con Cesare Milani Tenzin Kentse Enrico de Tavonatti Christian Giraudo. Sala Piccola comune di Ospedaletti Via cavalieri di Malta 1, ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE

16.30-18.00. Il gruppo di divulgazione storica Bergomori presenta ‘Bardi, Musica e altre storie – Racconti d’Irlanda e Arpa celtica’. Sala Beckett del Teatro dell’Albero, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 0183 684677



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

14.30-17.00. ‘Naturalmente amici’, esplorazioni, laboratori creativi, giochi e letture per sperimentare attraverso i sensi divertirsi in buona compagnia e tuffarsi nel meraviglioso mondo della natura. Gruppo Esploratori (7-14 anni, h 14.30/15.30) e Gruppo Piccoli Avventurieri (3-6 anni con la compagnia di un adulto di riferimento, h 16/17). Vivaio Noaro corso Vittorio Emanuele 151 (tutti i sabati di marzo e aprile), info e prenotazioni 348 4491637



DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla Compagnia di Teatru Ventemigliusu dal titolo ‘A cena da Leva – nu l’è covid, sulu in rafreidu’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)

PIEVE DI TECO



21.00. ‘L'Arlecchino Svelato, il primo Arlecchino d'Italia e del mondo’: spettacolo di e con Enrico Bonavera. Direzione artistica di Eugenio Ripepi. Teatro Tommaso Salvini, nfo & prenotazioni +39 370 1025069 - www.ineja.it

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo

15.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): tradizionale concerto del conservatorio con i giovani musicisti dell'Accademia Rainier III di Monaco. Evento promosso dal violoncellista Henri Demarquette. Auditorium Rainier III (più info)

19.30. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto Quartetto Akilone con musiche di Webern, Berg,nBeethoven. One Monte-Carlo, Anfiteatro (più info)

NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 24 marzo (più info)

20.30. Per la serata di apertura delle ‘Giornate del cinema italiano’ (39ª edizione), presentazione + proiezione del film ‘Un Mondo a parte’. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 marzo (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

14.00-17.00. Mostra di Bonsai a cura dell’associazione ‘Bonsaï Art Club’. Espace Les Néréides, Théâtre sur la Mer, ingresso libero, anche domani



DOMENICA 16 MARZO

SANREMO



9.45-21.00. Eventi collaterali alla manifestazione Sanremo in Fiore 2025 di oggi. Luoghi vari (per conoscere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

10.30. Sanremo in Fiore 2025: tradizionale sfilata dei Carri Fioriti a tema ‘Riviera dei Fiori – Giardino d’Europa’ con 11 carri fioriti partecipanti accompagnati da bande musicali e gruppi folkloristici. L’evento verrà ripreso dalla RAI per la puntata del programma di ‘Linea Verde’. Possibilità di ammirare gratuitamente i carri lungo il percorso ad anello realizzato sul Lungomare I. Calvino, Piazzale C. Dapporto, ex Stazione Ferroviaria, tratto Pista Ciclabile parallelo a Via N. Bixio fino ai Giardini Vittorio Veneto. A pagamento su tribune in Piazzale Carlo Dapporto (acquisto biglietti a questo link)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



12.00. EurILCA Eurocup 2025: competizione velica Oltre con la partecipazione di oltre cinquecentocinquanta ILCA, e ventitré Nazioni. Acque antistanti la città (più info)



15.00. ‘Grease’: musical di Jim Jacobs e Warren Casey messo in scena dalla Compagnia della Rancia. Regia di Saverio Marconi con Eleonora Buccarini, Tommaso Pieropan, Arianna Bertelli, Valerio Angeli, Federica Laganà. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



17.15. Replica dello spettacolo ‘Malacarne’ liberamente tratto dall'omonimo saggio storico sociale di Anna Carla Valeriano con Cristina Pinna, Mary Albanese, Patrizia Petri, Cristina Belvedere, Giovanna Acquarone, Elena Barcellona, Pamela Pepiciello e Renato Donati. Teatro dell'Attrito, prenotazione watsapp al 329 4955513

BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale in piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



17.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto al lume di candela del Quatuor Akilone con musiche di Beethoven & Schönberg. Théâtre Princesse Gracen(più info)



NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 24 marzo (più info)

14.00 & 17.30. Per la rassegna ‘Giornate del cinema italiano’ (39ª edizione), proiezione dei film ‘Palazzina Laf’ (h 14) + ‘La Classe operaia va in Paradiso’ (h 17.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 marzo (più info)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

10.00-17.00. Mostra di Bonsai a cura dell’associazione ‘Bonsaï Art Club’. Alle 11 Master class gratuita con iniziazione, potatura e legatura. Numero di posti limitato - Registrazione obbligatoria +33 6 11 53 20 78. Espace Les Néréides, Théâtre sur la Mer, ingresso libero





