L’8 Marzo la Donna Laser di Sio sconfigge il patriarcato

Certo, in un mondo ideale in cui la parità esiste veramente, una festa o giornata della donna non sarebbe necessaria, ma il cammino verso una società veramente giusta è ancora lungo e arduo, quindi che ci sia un giorno dedicato a quello che ostinatamente viene ancora definito sesso debole, è inevitabile.

Da solo, questo 8 Marzo appena trascorso, non può, come non hanno potuto gli 8 Marzo degli anni passati, risolvere tutti i problemi, ma può aiutarci a fare memoria, a sensibilizzare, a combattere il maschilismo, il patriarcato e le loro conseguenze più violente.

Tutti i media partecipano a questo tentativo di evoluzione, anche il fumetto.

In un articolo di questa stessa rubrica abbiamo analizzato, mesi fa, la presa di coscienza e la crescita delle donne di carta, parallela a quella che è avvenuta, nei decenni, per le donne del mondo reale; sono pressoché scomparse le donzelle da salvare, né ci sono più eroine che fanno da spalla agli eroi maschi. Ora ci sono protagoniste alla pari, consapevoli, forti e indipendenti.

Ma dicevamo: come ha partecipato all’8 marzo il mondo del fumetto?

Beh, l’iniziativa più interessante è stata senz’altro quella messa in atto da Sio e dal suo Scottecs Gigazine, tenendo anche conto del target di pubblico cui essa è rivolta.

Prima rinfreschiamoci un attimo la memoria. Anche di Sio (nome d’arte di Simone Albrigi), uno dei fumettisti italiani contemporanei più famosi e amati, abbiamo già parlato in un articolo di qualche tempo fa, quando abbiamo affrontato il discorso dei disegni minimali.

Simone Albrigi in arte Sio

Il suo “Scottecs Magazine” - rivista di fumetti caratterizzata da umorismo nonsense e surreale, popolata da omini molto semplici e lineari - ha ottenuto un successo di vendite straordinario fino al 2023, quando è stato sostituito dallo “Scottecs Gigazine”, una pubblicazione più corposa con le stesse peculiarità, edita dalla Gigaciao, casa editrice fondata dallo stesso Sio e da altri tre artisti: Fraffrog, Dado e Giacomo Bevilacqua. Con il cambio di formato, il successo non è diminuito, anzi, caso mai è cresciuto, soprattutto tra i bambini, principali fruitori di questo tipo di albi.

La copertina del primo numero dello “Scottecs Gigazine”

Lo “Scottecs Gigazine” è uscito il 5 marzo con un numero speciale dedicato, come dicevamo, alle donne. L’albo contiene fumetti e rubriche che mirano a far conoscere ai bambini il significato di termini come femminismo e patriarcato ed è corredato da materiale divulgativo dedicato ai diritti delle donne e alle lotte femministe. Tutti questi argomenti vengono trattati, ovviamente, con un linguaggio adatto ai più piccoli.

La copertina del numero di “Scottecs Gigazine” dedicato all’8 Marzo



Notevole, tra le altre contenute nel volume, la storia di Sio “Donna Laser contro il Patriarca”. Un fumetto che, seppur avvalendosi di una comicità surreale (una supereroina fatica a sventare una rapina a causa di ostacoli legati al patriarcato), crea un’efficace metafora che riesce a far riflettere i piccoli lettori, sensibilizzandoli su queste tematiche in modo semplice e naturale.









Due vignette tratte dalla storia di Sio “Donna Laser contro il Patriarca”

La storia, oltre ad essere presente nello “Scottecs Gigazine” cartaceo, è liberamente e gratuitamente scaricabile in pdf e in epub dal sito ufficiale Gigaciao presso questo indirizzo: https://gigaciao.com/products/scottecs-gigazine-21-donna-laser?variant=54989863518588

Una bella lettura per i nostri bambini e, perché no?, anche per gli adulti. Una storia che si può leggere sempre, anche se l’8 Marzo è già passato, perché è bello che sia 8 Marzo anche il 9, il 10, il 13 maggio, il 24 giugno e luglio, il 20 agosto e ottobre, novembre, insomma 365 giorni all’anno.

Per noi l’appuntamento, come al solito, è per domenica prossima.