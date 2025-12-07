Lupin III torna al cinema

Chissà cosa direbbe Maurice Leblanc, colui che nel 1905 creò Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, se sapesse quanto successo riscuote ancora oggi la sua creatura, quante versioni e interpretazioni ha conosciuto in più di un secolo; chissà come commenterebbe i film, le serie, gli anime che vedono protagonista questo suo personaggio cui non è mai mancato l’affetto del pubblico.

Già, Lupin.

Lupin, criminale raffinato e ironico, capace di trasformarsi, nei decenni, in un’icona pop che attraversa le generazioni; Lupin, che cambia volto, si adegua alla civiltà multietnica contemporanea e si fa emulare da Omar Sy, nella serie francese trasmessa recentemente da Netflix.

Poi naturalmente il Lupin che conosciamo tutti, quello che ispirò il fumettista giapponese Monkey Punch e diventò Lupin III, ladro scalcinato, donnaiuolo, romantico, spesso comico, protagonista dal 1967 di una serie di manga e di anime diventati dei cult.

Lupin III nella sua primissima versione manga

Monkey Punch

Come senz’altro diventerà una pietra miliare dell’animazione anche il nuovo lungometraggio in uscita mercoledì prossimo, 11 dicembre, nelle sale italiane: si intitola “Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale”. Il regista Takeshi Koike rilancia il mito di Lupin ancora una volta, con un’avventura che si preannuncia cupa, rapida e dal gusto un po’ retrò. Una storia che mescola azione, mistero e un’animazione 2D dal sapore classico, firmata da Anime Factory.

Questa la sinossi: Lupin si ritrova su un’isola fantasma insieme a Jigen, Goemon e Fujiko. Qui riemerge l’ombra di Mamo, storico villain della saga, ora rielaborato da Koike come un essere immortale, crudele e ossessionato dal dominio sul mondo. Tra i comprimari, immancabile il solito Ispettore Zenigata, che bracca senza tregua il nostro eroe.

Nel trailer diffuso da Anime Factory si intuisce il leitmotiv della trama: Lupin preso di mira da un nemico che non sembra conoscere la morte, Jigen e Goemon sorpresi da un attacco improvviso, Fujiko al centro di un intrigo più oscuro del solito.

Sembra che la nuova opera di Koike abbia l’obiettivo di riportare in scena un’interpretazione più matura e feroce del personaggio, che prosegua insomma la linea iniziata dagli OAV del regista giapponese, quella che ha improntato l’universo di Lupin su toni più noir. Koike aveva già ridefinito Jigen, Goemon e Fujiko nei suoi tre film precedenti; con questo lungometraggio pare chiuderà la sua personale rilettura della saga, consegnando al pubblico un Lupin più sensuale e spavaldo, ma anche fragile e segnato dalle sue scelte. L’animazione 2D tradizionale vuole essere probabilmente una dichiarazione d’amore per la serie originale, adottata senza rinunciare a un’esperienza più aspra e adulta.

In attesa dell’ormai imminente uscita del film, in Italia è già disponibile in digitale lo special “Lupin the IIIrd: Zenigata to Futari no Lupin”, pubblicato il 25 novembre scorso su Prime Video e altre piattaforme. Un prequel che prepara il terreno a questo nuovo e promettente anime.

