Salto con l'asta, il sanremese Matteo Oliveri è campione italiano (Foto)

Il sanremese Matteo Oliveri conquista il titolo di campione italiano di salto con l'asta ad Ancona.

Il giovane atleta del centro sportivo carabinieri, allenato a Sanremo da Mario Botto, ha raggiunto la prima posizione con 5.70 nella serie unica uomini dei campionati italiani assoluti indoor.

"Ho avuto l'onore di conoscere Matteo pochi mesi fa durante una mia visita in occasione di una manifestazione a Seborga, di lui mi colpì immediatamente l'umiltà e la gentilezza" - commenta il consigliere regionale Veronica Russo - "Oggi Matteo ha raggiunto un risultato eccellente aggiudicandosi il titolo di campione italiano. Per me è un orgoglio perché Matteo è ligure e sanremese e perché è un esempio per tutti i nostri giovani che intendono percorrere un percorso sportivo".