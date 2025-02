Buoni risultati per 7 giovani samurai ventimigliesi del Tsukuri Judo Ventimiglia in trasferta a Asti

Domenica 9 febbraio si è svolto il sedicesimo trofeo città di Asti dove gli atleti della Tsukuri Judo ventimiglia si sono ben distinti, ottenendo buoni piazzamenti, oro per: Catassi Gabriele, Gullo Edoardo, Friuli Gabriele.

Argento per: Marandino Andrea.

Bronzo per: Trucchi Viola, Pitura Leonardo, Berlingò Ludovico .

"La nostra società sportiva affiliata al CSEN ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI è in continua crescita, grazie al grande lavoro coordinato dal maestro Cristian Di Franco coadiuvato dal Maestro Simone Catassi E dell'istruttore Riccardo Biamonti permette ai gruppi di lavoro di crescere sia a livello tecnico che agonistico oltre allo scopo principale che è quello dell'inclusione per tutti quelli che hanno voglia di mettersi in gioco seguendo costantemente le varie attività. A breve saremo impegnati con un'altra competizione in terra Toscana dove anche lì un gruppo dei nostri ragazzi daranno filo da torcere agli Opponenti ma sempre con il grande fair play che ci identifica.

Altro grande appuntamento sarà lo stage nazionale con grandissimi ospiti Come Odette Giuffrida attuale campionessa del mondo in carica più volte medagliata ai giochi olimpici, Francesco Bruiere anch'esso grandissimo atleta più volte medagliato alle principali Competizioni mondiali è attuale allenatore della nazionale femminile di Judo .Uno spazio anche per il Maestro Cristian Di Franco ( vice coordinatore nazionale del CSEN settore Judo ) il quale farà da docente al gruppo preagonisti e al gruppo self defence .sono molto orgoglioso del grande lavoro che stiamo facendo in CSEN grazie al coordinamento del maestro Franco Penna e del nostro grande staff , come ente di promozione sportiva stiamo lavorando a unisono per dare ai nostri affiliati sempre più eventi di qualità sia a livello formativo che agonistico".