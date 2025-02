Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 9 febbraio 2025, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 9 FEBBRAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



9.30-19.30. ‘Saldi di gioia’: manifestazione ideata e organizzata dalla Confcommercio per celebrare la fine dei saldi, in concomitanza con il Festival della Canzone con moltissimi negozi aderenti che resteranno aperti con orario continuato per proporre la loro merce a prezzi scontati

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



11.00-18.30. Apertura ruota panoramica Veralab a Pian di Nave



11.30. Cerimonia per il ‘Giorno del Ricordo’ in Via Martiri delle Foibe, lato Via San Francesco

12.00. ‘Dragon Winter Series, Leg 4’ (1ª regata): competizione velica nelle acque antistanti la città (più info)

16.30. Inaugurazione ‘Il Villaggio del Festival’: taglio del nastro con la partecipazione di numerose autorità. Piazzale del parco di Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 113, fino al 15 febbraio (più info)



17.00. La carovana dei sosia capitanata da Miranda Giuffré (Liz Taylor) sbarca al Grand Hotel Des Anglais accompagnata dai sosia di Richar Gere, Vasco, Mina, Pavarotti, Antonella Elia, Simona Ventura, Claudia Cardinale, Zucchero, Renato Zero, Kate Bush, Monica Bellucci, Sheron Stone, Ilary Clinton



18.30. Spettacolo piromusicale dalla Costa Toscana visibile dal porto vecchio



18.30. Aperitivo/cena con la possibilità di assistere allo spettacolo pirotecnico organizzato dalla Costa Toscana, visibile dalla terrazza del Victory Morgana + alle 21 party ufficiale di apertura ‘Fuori Sanremo ING’ di Radio Italia, il tradizionale evento privato solo ad inviti al quale saranno presenti ospiti speciali, artisti e i cantanti in gara. Victory Morgana, corso Trento Trieste



18.30. Gran Galà della Stampa del Festival di Sanremo con il premio Numeri Uno-Città di Sanremo per Carlo Conti e Umberto Tozzi, presentano Luana Ravengnini e Marino

Bartoletti. Hotel Royal Hotel, Corso Imperatrice 80



19.00. 'Welcome Party': la Rai saluta la stampa accreditata e gli addetti ai lavori al Roof Garden del Casinò

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Jurassic Expo’ (ultimo giorno): mostra itinerante che porta grandi e piccini in un viaggio nel Giurassico con esperienza immersiva nel mondo delle creature preistoriche. Lungomare Vespucci



SAN LORENZO AL MARE

8.00-18.00. Grande fiera mercatino dell'usato in Via Vignasse e Via Roma, info 347 26 46 027



DIANO MARINA



15.30. Festa di San Biagio 2025 in Borgata Muratori: S. Messa, processione e benedizione della gola nella Chiesa nell'Oratorio San Biagio. Parteciperà la Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’



ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Ultimo giorno del presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio

10.00-18.00. Fiera della Candelora: grande mercatino all’aperto con numerose bancarelle artigiane ed aziende agricole + Laboratori d’intreccio + trucca bambini + dalle 12, apertura stand gastronomici in Piazza ai Caduti (disponibili posti a sedere) + alle 14, intrattenimento musicale con ‘I Monelli’ di Montegrosso (centro storico) + alle 15.30 presentazione del libro ‘Aromatiche da bere’ di Ottavia Castellaro (Piazza del Sagrato)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

VALLEBONA



9.30-13.00. ‘Coltivare presenza individuale e muoversi insieme in armonia’: seminario di movimento con Cristina Dal Zio. Centro Polivalente Giovanni Falcone, Sala dei Tigli (più info)



FRANCIA

CANNES

16.00-19.30. ‘Break The Floor International’: concorso di danza hip-hop. Grande Auditorium del Palazzo dei Festival e dei Congressi (più info)

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine (ultimo giorno): Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro. Bastione (più info)

MONACO

8.30. ‘Monaco Run 2025’: percorso di Trail cittadino di 5 km + City trail + walk 5 km + 1000m. Arrivo e partenza da Port Hercule (più info)



15.00. ‘Omaggio a Ravel’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Charles Dutoit con Martha Argerich, pianoforte. In programma musiche di Ravel e Debussy. Auditorium Rainier III (più info)



17.00. ‘Benjamin Bernheim’: Récital di pianoforte con il tenore Benjamin Bernheim accompagnato al piano da Piano Carrie-Ann Matheson. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



