Sanremo, il centro si prepara al Festival: domani l'apertura del Suzuki Stage in piazza Colombo (Foto)

A pochi giorni dall'inizio ufficiale del 75° Festival di Sanremo, il centro cittadino continua a trasformarsi in una vivace area di spettacolo e intrattenimento, con lavori che procedono a ritmo serrato per ultimare le installazioni principali. La città inizia a popolarsi sempre di più, accogliendo fan, curiosi e addetti ai lavori, che già passeggiano tra via Matteotti e le piazze principali in attesa del grande evento.

Domani pomeriggio, riflettori puntati su piazza Colombo per l'apertura del Suzuki Stage, il grande palco all'aperto che accoglierà artisti di spicco durante le serate del Festival. Nelle scorse ore si sono concluse le ultime prove luci e audio, mentre il ledwall centrale mostra ormai i simboli ufficiali della kermesse, segno che tutto è pronto per dare il via alle esibizioni. Il palco rappresenta una delle attrazioni più amate dal pubblico giovane e dagli appassionati che non riescono ad accedere al Teatro Ariston, offrendo loro la possibilità di assistere a concerti gratuiti e spettacoli in diretta.

Anche in piazza Borea d'Olmo i lavori proseguono senza sosta per completare il Glass, la struttura che ospiterà le trasmissioni del Prima e Dopo Festival. Gli archi luminosi e il Green Enicarpet, già installazioni e testati con le prime prove luci, creano un'atmosfera magica e scintillante che accompagnerà i momenti di spettacolo e interviste con i protagonisti della kermesse.

Sanremo è ormai tappezzata di cartelloni pubblicitari, ledwall e luminarie che celebrano l'edizione 2025. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore afflusso di turisti e fan, pronti a vivere la magia di una settimana ricca di eventi collaterali e concerti. Tra via Matteotti, piazza Colombo e il Teatro Ariston, ogni angolo della città racconta il Festival, trasformandola in un vero e proprio villaggio musicale a cielo aperto.