Il Liceo G.D. Cassini di Sanremo dona cinque LIM alla rete IMPatto Inclusivo per sostenere progetti sociali sul territorio

Il Liceo Statale G.D. Cassini di Sanremo ha donato cinque Lavagne Interattive Multimediali (LIM) dismesse alla rete IMPatto Inclusivo, un’iniziativa che rafforza il sostegno all’inclusione sociale e all’educazione digitale per le persone più fragili del territorio.

“IMPatto Inclusivo è una rete composta da enti del Terzo Settore della provincia di Imperia, impegnata nella tutela e nel supporto di persone in situazioni di vulnerabilità e a rischio di esclusione sociale. Le LIM donate saranno installate nei centri di aggregazione e nelle diverse sedi operative del progetto, dove verranno utilizzate per attività educative, formative e di supporto, contribuendo a ridurre il divario digitale e favorendo una partecipazione attiva nei contesti più svantaggiati.

La rete IMPatto Inclusivo desidera ringraziare tutta la comunità scolastica del Liceo Cassini per la sensibilità dimostrata e per la disponibilità nel sostenere progetti che hanno un impatto concreto sul territorio. Questo gesto di solidarietà testimonia l’importanza della collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà sociali, sottolineando il valore della condivisione delle risorse per il benessere della comunità”.