Bharati Babbar, fondatore di ApplyKart: Reels: la dipendenza New Age che porta a termine il lavoro

Fondata nel 2022 da Bharati Babbar, ApplyKart è una piattaforma progettata per semplificare il processo di ricerca di lavoro e potenziare le persone in cerca di lavoro, in particolare quelli della generazione Z, immigrati e professionisti esperti in transizione di carriera. Operando in Australia e India, ApplyKart colma il divario tra chi cerca lavoro e datori di lavoro offrendo strumenti innovativi che si rivolgono a una nuova generazione di lavoratori.

Oltre a una piattaforma di lavoro, ApplyKart dispone anche di un'app dedicata che funziona in modo simile a LinkedIn. Questa app consente agli utenti di mostrare le proprie competenze, costruire reti professionali e condividere approfondimenti sulla carriera, il tutto accedendo a opportunità di lavoro personalizzate.

L'ispirazione fondatrice

La storia di Bharati Babbar inizia con il suo trasferimento in Australia otto anni fa. Nonostante la sua vasta esperienza professionale, ha incontrato ostacoli significativi nel garantire un impiego, comprese complessità procedurali e barriere culturali e linguistiche. Questo viaggio ha influenzato profondamente la sua visione di ApplyKart.

"Spinto dalle mie sfide nella ricerca di lavoro, la mia missione con ApplyKart è quella di potenziare la generazione Z e gli altri migliorando la loro occupabilità attraverso una piattaforma digitale completa." – Bharati Babbar.

Le sue esperienze l'hanno ispirata a creare una soluzione che affronti le sfide affrontate dalle persone in cerca di lavoro, dotandole allo stesso tempo di strumenti per la crescita professionale. L’attenzione alla Generazione Z è significativa, poiché si prevede che costituirà il 58% della forza lavoro globale entro il 2030.

Il viaggio imprenditoriale

Bharati ha una solida esperienza nell'ingegneria del software e nelle risorse umane, che ha combinato con successo per creare ApplyKart. Il suo percorso imprenditoriale esemplifica la resilienza mentre affronta le sfide della creazione di una startup affrontando al tempo stesso gli aspetti emotivi e culturali della ricerca di lavoro.

ApplyKart si distingue in un mercato competitivo andando oltre i tradizionali annunci di lavoro. Riconosce il lato umano del lavoro e offre funzionalità personalizzate che mettono in contatto le persone in cerca di lavoro con opportunità che corrispondono alle loro aspirazioni e competenze.

Raggiungere la generazione Z

La generazione Z ha aspettative uniche quando si tratta di ricerca di lavoro. Essendo la prima generazione di nativi digitali, apprezzano le piattaforme che vanno oltre le tradizionali bacheche di lavoro. ApplyKart si rivolge a questo pubblico offrendo funzionalità come strumenti per la creazione di curriculum, suggerimenti per la preparazione al colloquio e opportunità di networking professionale.

"ApplyKart è progettato per entrare in risonanza con la Generazione Z offrendo molto più che semplici collegamenti di lavoro; fornisce un kit di strumenti completo per migliorare le loro capacità di ricerca di lavoro, dalla creazione di curriculum perfetti alla padronanza delle tecniche di colloquio." – Bharati Babbar.

L'app rispecchia la struttura di LinkedIn, consentendo agli utenti di creare profili che mettono in risalto le loro competenze ed esperienze mentre interagiscono con colleghi, mentori e potenziali datori di lavoro in uno spazio digitale professionale.

Caratteristiche innovative

ApplyKart si distingue nel panorama competitivo delle piattaforme di ricerca lavoro per le sue caratteristiche uniche:

Annunci di lavoro gratuiti: a differenza di altre piattaforme che addebitano commissioni, ApplyKart offre annunci di lavoro gratuiti, rendendoli accessibili ad aziende di tutte le dimensioni. Funzionalità di rete: l'app consente agli utenti di connettersi, condividere approfondimenti e collaborare, in modo simile a LinkedIn, che favorisce le relazioni professionali e migliora la crescita della carriera. Coinvolgimento della comunità: ApplyKart incoraggia gli utenti a condividere suggerimenti, trucchi e approfondimenti sul processo di ricerca di lavoro, creando un ambiente favorevole e collaborativo per chi cerca lavoro. Reels e strategia sui social media: ApplyKart sfrutta le piattaforme di social media come Instagram e TikTok per coinvolgere il proprio pubblico con contenuti brevi e divertenti.

"Ciò che distingue ApplyKart è il nostro impegno a rimuovere le barriere nella pubblicità di lavoro, rendendola accessibile a tutte le aziende e a tutte le persone in cerca di lavoro." – Bharati Babbar.

Il ruolo dei rulli: una dipendenza della New Age

I Reels di ApplyKart offrono una miscela di umorismo sulle sfide della ricerca di lavoro e approfondimenti educativi. Questa combinazione di intrattenimento e informazione rende il marchio più accessibile e riconoscibile per il suo pubblico.

Approfondimenti sul settore e crescita del mercato

I rapporti di leader del settore come LinkedIn e Glassdoor sottolineano la crescente domanda di piattaforme che offrano più che semplici annunci di lavoro. L’enfasi di ApplyKart sullo sviluppo della carriera e sul personal branding si allinea perfettamente con queste tendenze.

Dal suo lancio, ApplyKart ha registrato una crescita significativa, con oltre 30.000 utenti attivi giornalieri e più di 5.000 offerte di lavoro. Il suo successo è ulteriormente rafforzato da una forte presenza sui social media, dove coinvolge gli utenti attraverso contenuti creativi e di grande impatto.

Superare le sfide

Scalare una piattaforma come ApplyKart presenta varie sfide. Il team si è occupato di questioni quali l'adattamento alle diverse normative sull'occupazione nei nuovi mercati e la garanzia che la piattaforma potesse accogliere una base di utenti in rapida crescita.

Attraverso la risoluzione proattiva dei problemi e l'innovazione continua, Bharati e il suo team hanno superato con successo questi ostacoli, assicurando che ApplyKart rimanga uno strumento affidabile ed efficace per chi cerca lavoro.

Visione futura

La visione di Bharati per ApplyKart è ambiziosa e radicata nella sua missione di rendere la ricerca di lavoro accessibile a persone in tutto il mondo. Sono già in atto piani per espandersi nei principali mercati come gli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo.

"Guardando al futuro, il nostro obiettivo è rendere ApplyKart una risorsa per chi cerca lavoro e datori di lavoro in tutto il mondo, semplificando il processo di assunzione a livello globale." – Bharati Babbar.

Questo approccio lungimirante posiziona ApplyKart come leader globale nel settore dell’occupazione, pronto a ridefinire il modo in cui le persone trovano lavoro nell’era digitale.

Conclusione

ApplyKart è più di una semplice piattaforma; è una soluzione completa alle sfide della moderna ricerca di lavoro. Abbracciando la tecnologia e comprendendo le esigenze uniche della Generazione Z, ApplyKart si è distinta in un settore competitivo attraverso strumenti innovativi come la sua app e Reels.

Sotto la guida visionaria di Bharati Babbar, ApplyKart dà potere sia alle persone in cerca di lavoro che ai datori di lavoro, dimostrando che con gli strumenti giusti, anche gli obiettivi più scoraggianti possono essere raggiunti.