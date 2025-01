Scuola di Pallavolo Mazzucchelli: un weekend di emozioni tra vittorie e sfide per crescere (Foto)

Un fine settimana ricco di emozioni per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, tra successi importanti e sconfitte che rappresentano un'occasione di crescita per le squadre in campo. I giovani atleti hanno affrontato ogni match con determinazione e spirito di squadra, dimostrando progressi e voglia di migliorarsi.

Le squadre giovanili hanno regalato prestazioni di alto livello. Nel campionato Under 14 Femminile, la Conad City Mazzu ha conquistato una vittoria netta contro Sabazia Ecoscavi, imponendosi con un perentorio 3-0 e confermando il grande lavoro svolto in allenamento. Anche i ragazzi dell’Under 15 Maschile hanno brillato: la Bici Sport Mazzu si è imposta in trasferta contro l’Alassio Volley con un rotondo 0-3, frutto di un’ottima prestazione collettiva.

Grande soddisfazione anche per la T-Suki Mazzu, che nel campionato Under 18 Femminile ha ottenuto un successo altrettanto netto contro l’Estetica Nefertari Diano Marina, chiudendo la sfida con un brillante 0-3. Non solo, perché la stessa squadra ha poi conquistato un’altra vittoria significativa in Prima Divisione, superando il Gabbiano Andora con un convincente 1-3.

Nonostante l’impegno e la determinazione, la Seconda Divisione Femminile ORP Mazzu ha dovuto arrendersi al Nova Volley, uscendo sconfitta per 1-3. Tuttavia, la partita ha messo in evidenza importanti segnali di crescita, con margini di miglioramento su cui lavorare in vista dei prossimi impegni. Anche la formazione Under 16 Eccellenza ORP Mazzu ha lottato con determinazione contro il Vitrum & Glass Carcare, chiudendo la sfida sul 1-3.

Lo staff tecnico della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dai ragazzi e dalle ragazze: “Siamo molto orgogliosi di tutti i nostri atleti. Le vittorie danno entusiasmo, ma anche le sconfitte fanno parte del percorso di crescita. Continueremo a lavorare sodo per migliorare sempre di più”.

La stagione prosegue con entusiasmo e impegno, con gli atleti pronti a tornare in palestra per prepararsi alle nuove sfide. Tra i match in programma da non perdere: