Il giovane pugile Thomas Fontó della Sanremo Boxe premiato per meriti sportivi

Domenica 19 gennaio, presso la sede di FPI Liguria, Casa delle Federazioni, si è tenuta la prima Assemblea delle ASD liguri e una cerimonia di premiazione dei pugili liguri che nel corso del 2024 hanno raggiunto importanti risultati a livello nazionale e delle palestre che hanno organizzato eventi di pugilato. Tra questi Thomas Fontó, giovane pugile della Sanremo Boxe.

L'evento si è svolto alla presenza di importanti figure istituzionali, tra cui il Presidente Fpi Liguria Consuelo Dessena, l'Assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi e il Componente della Giunta CONI Liguria Roberto Valle, in rappresentanza del Presidente Antonio Micillo.

Thomas Fontó è stato premiato per i suoi straordinari meriti sportivi e per le diverse convocazioni in nazionale Fpi. La sua dedizione, disciplina e passione per il pugilato sono state riconosciute e celebrate in questa occasione speciale. La cerimonia ha sottolineato l'importanza dello sport come strumento di crescita personale e sociale, e ha evidenziato l'impegno delle istituzioni locali nel supportare i talenti emergenti nel panorama sportivo italiano.

Thomas Fontó ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al suo percorso sportivo, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto e la determinazione a continuare a rappresentare al meglio il pugilato italiano.