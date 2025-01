Solana in difficoltà, Solaxy a 15 milioni di dollari in presale

Solana è una delle principali blockchain nel settore delle criptovalute, molto apprezzata per la sua versatilità e la velocità delle transazioni.

Non a caso, nel 2024, Solana ha visto una notevole crescita, grazie a un gran numero di meme coin create sulla blockchain, con sempre più sviluppatori attirati dai costi bassi.

Il 2025 è iniziato bene per il SOL, soprattutto grazie alle meme coin TRUMP e MELANIA, entrambe create sulla blockchain di Solana.

Il successo iniziale di queste due meme coin ha permesso a Solana di raggiungere un nuovo massimo storico di 256 dollari, registrando un aumento del 46%.

Tuttavia, la recente volatilità del Bitcoin e le insicurezze dei trader riguardanti i nuovi tassi d’interesse, hanno influenzato negativamente il valore del token SOL.

Di conseguenz,a Solana ha subito un calo dell’'8% negli ultimi sette giorni e al momento viene scambiata a 234 dollari.

A questo si è aggiunto il calo di interesse per le meme coin TRUMP e MELANIA, subito dopo l’insediamento alla Casa Bianca del presidente Donald Trump. Il valore delle due meme coin ha avuto un crollo, cosa che ha inficiato sulla performance di Solana.

La situazione attuale, ha portato i trader a puntare su progetti alternativi a Solana, come ad esempio Solaxy, una nuova criptovaluta che ha raccolto più di 15 milioni di dollari in presale.

Solaxy: una soluzione ai problemi della rete Solana

La volatilità delle criptovalute è un fatto noto, quindi è probabile che Solana possa tornare a crescere nel 2025.

Tuttavia, la blockchain presenta comunque dei problemi che tendono a manifestarsi in condizioni di traffico elevato delle transazioni.

Durante i picchi di utilizzo, la rete può andare incontro a fenomeni di congestione, generando colli di bottiglia che ne riducono le prestazioni e, in alcune circostanze, portano a interruzioni del servizio.

Questi inconvenienti sono legati ai limiti di scalabilità della rete, che fatica a sostenere le crescenti richieste di un ecosistema in continua espansione.

Tale sovraccarico può determinare un alto tasso di transazioni non riuscite, creando difficoltà sia per gli utenti, che devono affrontare ritardi e conferme mancate, sia per gli sviluppatori, i quali si trovano a operare su una rete meno affidabile per le proprie applicazioni.

Si tratta di problemi comuni a molte blockchain che si possono risolvere con diversi sistemi, come ad esempio la creazione di una rete Layer-2 dove vengono elaborate le transazioni.

Solaxy si propone proprio di creare la prima rete Layer-2 per Solana, in modo da migliorare l'efficienza delle blockchain tramite l'elaborazione off-chain.

Questo approccio prevede il trasferimento delle transazioni offline su piattaforme dedicate, alleggerendo il carico sulla rete principale e aumentando significativamente la capacità complessiva.

Una delle tecniche principali adottate da Solaxy è il raggruppamento delle transazioni, che consente di combinare più operazioni in un unico processo.

Ciò non solo incrementa l'efficienza della rete, ma riduce anche sensibilmente i costi associati alle transazioni, rendendo la tecnologia blockchain più scalabile e accessibile.

Nonostante l'elaborazione off-chain, la sicurezza delle operazioni resta la stessa di Solana, in quanto tutte le transazioni vengono successivamente finalizzate sulla mainnet, assicurando l'integrità e la trasparenza delle operazioni.

Presale e staking del token SOLX

Attualmente, Solaxy si trova nella fase di presale, con il token nativo SOLX venduto a 0,001616 dollari. Il valore del token aumenterà progressivamente durante la raccolta fondi, fino al listing sugli exchange centralizzati (CEX) e decentralizzati (DEX).

I trader possono acquistare SOLX utilizzando criptovalute o carta di credito, collegando il proprio wallet al sito ufficiale del progetto, oppure utilizzando l’app di Best Wallet.

Comprando i token SOLX in presale, sarà possibile fare subito staking su Ethereum, per ottenere ricompense passive nell’arco di tre anni in base all’APY, distribuite a un ritmo di 4377,4 token SOLX per ogni blocco Ethereum generato.

Lo staking può incentivare i trader a investire nel progetto, oltre ad ammortizzare la pressione di vendita dopo il lancio.

Tokenomics di Solaxy

Il modello di tokenomics di Solaxy è stato progettato per sostenere la crescita a lungo termine e incentivare la partecipazione all'interno dell'ecosistema. La fornitura totale di token è fissata a 138.046.000.000 SOLX e sarà distribuita come segue:

Sviluppo: 30% (41.413.800.000 token) destinati allo sviluppo continuo della piattaforma e ai miglioramenti tecnologici.

30% (41.413.800.000 token) destinati allo sviluppo continuo della piattaforma e ai miglioramenti tecnologici. Ricompense: 25% (34.511.500.000 token) riservati agli incentivi per lo staking e l'engagement degli utenti.

25% (34.511.500.000 token) riservati agli incentivi per lo staking e l'engagement degli utenti. Tesoreria: 20% (27.609.200.000 token) per iniziative strategiche future e necessità impreviste.Marketing: 15% (20.706.900.000 token) dedicati alla promozione e all'espansione della base utenti.

20% (27.609.200.000 token) per iniziative strategiche future e necessità impreviste.Marketing: 15% (20.706.900.000 token) dedicati alla promozione e all'espansione della base utenti. Liquidità degli exchange: 10% (13.804.600.000 token) per garantire sufficiente liquidità sulle piattaforme di trading.

Roadmap di Solaxy

Il team di Solaxy ha creato una roadmap dettagliata per lo sviluppo e l'espansione del progetto, divisa in 4 fasi principali:

Fase 1: presale

La prima fase prevede il lancio del token SOLX in presale. che comprende gli incentivi per lo staking al fine di incoraggiare i trader a investire nel progetto.

In questa fase attuale, gli sviluppatori lavoreranno sulla costruzione della community per rafforzare la base di utenti, tramite i social network.

Fase 2: Token Generation Event (TGE) e listing

La seconda fase prevede l’evento di generazione del token (TGE) per creare e distribuire ufficialmente i token SOLX ai trader della presale.

In questa fase è prevsito il listing del token SOLX su exchange centralizzati e decentralizzati per migliorarne accessibilità e liquidità.

Dopo il lancio del SOLX, il team di sviluppo continuerà a coinvolgere la community per supportare l'introduzione del token sul mercato.

Fase 3: implementazione di Solaxy

Nella fase tre il team rilascierà la soluzione Layer 2 di Solaxy per migliorare la scalabilità e le performance di Solana. Inoltre, Solaxy verrà resa compatibile con applicazioni decentralizzate (dApp) e integrata con reti blockchain multiple per ampliare l'ecosistema.

Il team implementerà miglioramenti per ottimizzare la piattaforma e stringerà partnership strategiche per rafforzare il network.

Il progetto verrà promosso anche per casi d'uso ad alto volume, specialmente in settori che richiedono transazioni efficienti.

In futuro, Solaxy presenterà ulteriori innovazioni per diventare la rete Layer-2 più efficace sul mercato.

Per informazioni su come comprare Solaxy è possibile leggere questo articolo. Ricordiamo ai trader che il token SOLX è a tutti gli effetti una meme coin, pertanto prima di investire è bene informarsi e valutare la propria tolleranza al rischio.