La tecnologia che semplifica la vita: i siti e le app di cui oggi non si può fare a meno

Sono diversi gli attimi nel corso dei quali il web ci aiuta, attraverso siti specifici, a ottimizzare i tempi e a migliorare le nostre competenze e il nostro benessere. Se sei qui, significa che vuoi conoscerne alcuni. Perfetto! Nelle prossime righe, ne abbiamo elencati alcuni che possono aiutarti in diversi ambiti.

Duolinguo

In età adulta, diventa oggettivamente molto complesso mettersi a studiare una lingua da zero. Non sempre si ha la testa per farlo e non sempre si ha tempo per frequentare un corso. Come fare nei casi in cui, per esempio, si hanno mire di carriera in un’azienda che ha appena iniziato a fare business con un Paese orientale?

Si può ricorrere ad app che permettono, partendo da esercizi basici e con il vantaggio della gamification, tratto distintivo della più famosa in assoluto, ossia Duolinguo, di imparare una lingua e di testare i propri progressi.

Il caso di Duolinguo - disponibile anche da browser - è particolarmente interessante in quanto l’app offre anche strumenti per gli insegnanti e app dedicate per i più piccoli (parliamo nello specifico di strumenti per l’apprendimento dell’inglese).

Elty

C’era una volta il telefono, con le attese infinite ai call center di cliniche e centri medici, senza parlare del tempo perso per selezionare, sulla base delle proprie esigenze, gli specialisti e le strutture migliori nella propria zona di residenza.

Le cose sono cambiate con la nascita di siti come Elty.it dove poter prenotare facilmente una visita medica online.

Tra i vantaggi di questo portale, oltre alla possibilità di scegliere tra numerose specializzazioni in diverse parti d’Italia, figura anche la presenza di un servizio di geolocalizzazione delle strutture e degli studi, in modo da farsi subito un’idea chiara sul più comodo.

Accountkiller.com

Le nostre vite sul web hanno alle spalle decenni di storia, nel corso dei quali abbiamo aperto account su numerosi siti. Di molti di questi, non abbiamo più bisogno. Il problema è legato al fatto che eliminarli non è sempre semplice.

Inserendo nel sito Accountkiller.com le informazioni sul tipo di account di cui si ha intenzione di concludere l’attività, non resta che attendere l’invio via mail di un report con tutti gli step da seguire per provvedere alla cancellazione.

Fireflies.ai

Le call sono, da diversi anni a questa parte, una presenza fissa nelle nostre agende. A tutti capitano quelle giornate nel corso delle quali si susseguono una dopo l’altra e, a meno di non registrare, non si ha modo di tenere traccia di quello che viene detto.

In questi frangenti, è possibile fare riferimento a un sito web che semplifica la vita come pochi a chi lavora online. Si tratta di Fireflies.ai. Questo portale può essere definito, a ragione, come una sorta di segretaria virtuale.

Con compatibilità con i principali servizi di meeting online al mondo, Zoom in primis, riassume e analizza le conversazioni, fornendo del materiale utilissimo per un gran numero di progetti.

Si tratta di una risorsa a pagamento - 9 euro - disponibile anche sotto forma di app per smartphone.

Canva

Dal ridimensionamento delle foto, alla creazione di curriculum, fino a quella di inviti alle feste per i bambini: sono tantissime le cose che si possono fare con Canva, un tool di grafica freemium.

C’è la versione gratuita, ma anche quella premium, il cui costo più basso si aggira attorno agli 11 euro.

Il sito, che non necessita del download di alcuna app, si avvale anche di strumenti di intelligenza artificiale per diverse task, tra le quali è possibile chiamare in causa la creazione di immagini a partire dall’inserimento di un input testuale.