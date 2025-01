Sanremo, una sessantina di partecipanti al raduno provinciale minibasket (Foto)

Una sessantina di mini cestisti al raduno provinciale minibasket per la categoria Scoiattoli (bimbe/bimbi delle classi 2016-2017-2018-2019) organizzato dalla storica società Bvc Sanremo. E' andato in scena oggi alla palestra Villa Citera di Sanremo.

Alla tappa sanremese del circuito Scoiattoli hanno partecipato, oltre al Bvc, laltra società matuziana Sea Basket Sanremo, Imperia Bk, Rari Nantes Bordighera e Bc Ospedaletti.

Il presidente del Bvc Sanremo Alessandro Deda afferma: "Queste giornate di festa e sport sono molto importanti per i bimbi/e per confrontarsi con i pari età in un ambiente sano all'insegna del divertimento. Il Bvc lavora molto con i bambini ed è felice di aver organizzato questa giornata, coinvolgendo anche le società amiche Sea Basket, Ranabo, Imperia e Ospedaletti. Le due società di Sanremo, Bvc e Sea, lavorano da anni in stretta collaborazione cercando di offrire sempre il meglio possibile a tutti i bimbi/e sanremesi e non solo".