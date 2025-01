Sanremo: causa maltempo, rinviato al 23 febbraio il Torneo di Padel - Memoriale Colombo Bianchi

A causa delle avverse previsioni meteo per domenica 26 gennaio, il Torneo di Padel - Memoriale Colombo Bianchi che avrebbe dovuto svolgersi presso il Barabino Padel Center a Sanremo è stato rinviato. Gli organizzatori che rimandano fanno inoltre sapere che la nuova data è stata fissata per il 23 febbraio "per una giornata speciale di sport e solidarietà".