Idee di stile: come indossare i pantaloni eleganti?

Pronti, partenza, via. L’anno è appena iniziato e non c’è momento migliore per fare ordine nell’armadio, chiedendosi quali capi abbiamo indossato di più nei mesi appena trascorsi e cosa invece non abbiamo mai toccato. Meglio tenere nel guardaroba meno capi, ma avendo ben chiaro in mente come abbinarli e su cosa puntare, piuttosto che accumulare pile di vestiti che non utilizziamo mai oppure non sappiamo con cosa mettere. A questo punto, dopo la scrematura, possiamo valutare anche se fare qualche aggiunta mirata. Anche quest’anno c’è un capo che mette tutti d’accordo e che non può assolutamente mancare nell’armadio: il pantalone elegante donna. Per valutare le proposte di tendenza di quest’anno ci vengono in aiuto le celebrities, con i loro consigli di stile e le scelte di outfit più azzeccate. Fra le novità maggiormente apprezzate della moda Made in Italy si ritagliano un posto anche i capi sartoriali firmati Malìparmi, che si distinguono per i materiali di pregio e le stampe disegnate a mano.

Must-have di stagione, i pantaloni donna eleganti

Versatile e sempre attuale, il pantalone elegante donna non passa mai di moda. Quest’anno le proposte di tendenza prediligono la comodità, con fit morbidi e tagli ampi. Resta il fatto che questo capo, in qualsiasi variante, è un autentico must-have: dal classico nero perfetto perfetto anche per i contesti lavorativi, al tessuto broccato o satinato per uscire la sera.

Come abbinare i pantaloni neri eleganti da donna

Grazie alla loro versatilità, i pantaloni neri eleganti da donna sono il passepartout del vestiario per eccellenza. Con tessuto plissettato per le giornate in ufficio oppure in comodissimo jersey per muoverti in libertà, il pantalone nero è perfetto davvero in tutte le occasioni. E ancora, velluto lucido oppure seta per le occasioni più speciali. Se il contesto è formale il pantalone nero può essere abbinato ad una camicia bianca o in fantasia, con sopra una giacca. Se invece vuoi “sdrammatizzare”, via libera a maglioncini colorati e sneakers!

Come abbinare i pantaloni fantasia eleganti

I pantaloni fantasia eleganti hanno una marcia in più. Colorati, a volte persino eccentrici, sempre accentratori di sguardi: sono quel tocco di stile che rende l’outfit davvero unico. Puoi abbinarli a magliette e camicie in tinta unita per bilanciare l’insieme. Oppure, se hai voglia di “osare”, via libera alle giacche con la stessa fantasia!