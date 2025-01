Petanque, serie A femminile: debutto vincente in trasferta per il G.S.P. di Ventimiglia

Sul difficile campo della Costigliolese, la formazione femminile del G.S.Petanque di Ventimiglia, inizia al meglio il Campionato Nazionale di Serie A; questo grazie a una prestazione di alto livello delle giocatrici e in particolare della pluri campionessa azzurra Simona Bagalà in stato di grazia per l'occasione, trascinando con sé alla vittoria ( non scontata), le compagne di squadra. Le vittorie che hanno determinato il risultato finale, sono state conseguite da Bagalà, Grillo, e Liliana Greco (prima gara a terne), Peirano-Grillo e Bagalà-Rosa Greco (in due gare a coppie), e con la Claps (individuale).

E' però risultato decisivo il quarto turno di gare che ha deciso l'incontro. Le ragazze ventimigliesi, ottengono altri 4 punti vincendo nettamente gli ultimi 2 confronti. Simona Bagalà, nell'individuale vince per 13-2; nell'ultima gara a terne, con Peirano,Rosa Greco e De Luca prevalgono con un netto di 13-0. Il G.S.P. di Ventimiglia, sarà già in campo domenica prossima 26 gennaio, quando nell'incontro casalingo a Ventimiglia in via Freccero ( zona Peglia), sfiderà con inizio alle ore 14,30 la formazione del G.S. Passatore. C.S.