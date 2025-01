Calcio giovanile. Per le formazioni dell'Ospedaletti due vittorie e due sconfitte nel fine settimana

Le formazioni giovanili dell’Ospedaletti chiudono un fine settimana senza pareggi, con due vittorie e altrettante sconfitte.

Passo falso interno per la Juniores di mister Fabio Luccisano, superata di misura al ‘Ciccio Ozenda’ dal Campomorone Sant’Olcese, mentre gli Allievi Regionali Under17 allenati da mister Leandro Di Franco hanno ottenuto un ampio successo contro il Vallescrivia.

Battuta d’arresto per i Giovanissimi Provinciali Under15 di mister Ivan Miatto sul campo della Golfo Dianese e, infine, successo esterno contro il Pontelungo per i Giovanissimi Provinciali Under14 allenati da mister Marco Anzalone.

Rinviata la partita degli Allievi Regionali Under16 sul campo della Sestrese.

I risultati del settore giovanile dell'Ospedaletti

Juniores Eccellenza

Ospedaletti - Campomorone Sant’Olcese 0-1

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Petrullà, 3 Santarsiero, 4 Coppola, 5 Mema, 6 Di Nicola, 7 Moglan, 8 Cascone, 9 Touay, 10 Angeli, 11 Bucarelli

A disposizione: 12 Sambito, 13 Raviola, 14 Molinari, 15 Sartori, 16 Lazri, 17 Mbithi

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Ospedaletti - Vallescrivia 11-0

Marcatori: Magnani (3), Pesce (3), Borella (2), Cosenza, Le Rose, aut.

Ospedaletti: 1 Calipa, 2 Valente, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Hyka, 6 Cuneo, 7 Pesce, 8 Turrini, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Rondelli, 13 Vinciguerra, 14 Quartiere, 15 Borella, 16 Lerose, 17 Micaroni, 18 Grillo, 19 Condoluci, 20 Di Lauro

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Sestrese - Ospedaletti rinviata

Giovanissimi Provinciali Under15

Golfo Dianese - Ospedaletti 4-2

Marcatori: Rinaldi, Ghiacci

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Scialanca, 3 Spaggiari, 4 Lazri, 5 Rodigari, 6 Guardiani, 7 Rinaldi, 8 Ghiacci, 9 Colombi, 10 Falcone, 11 Ligato

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Borella, 14 Traverso, 15 Sinnona, 16 Cannarozzo, 17 Lanteri, 18 Di Martino, 19 Pomante

Allenatore: Ivan Miatto

Giovanissimi Provinciali Under14

Pontelungo - Ospedaletti 1-5

Marcatori: Aschero (2), Sismondini, Lanteri, Cavicchia

Ospedaletti: 1 Demarchi, 2 Laabioua, 3 Asciutto, 4 Tagliatini, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Conoscenti, 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Lanteri, 11 Alioui R.

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Burluni, 14 Spano, 15 Oleastri Rodrigues, 16 Alioui A., 17 Ragazzoni, 18 Alagna, 19 Siffredi, 20 Cavicchia

Allenatore: Marco Anzalone