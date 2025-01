Scacchi: ieri a Sanremo la gara di qualificazione alla fase finale dei Campionati Italiani Giovanili

Si è svolto ieri a Palazzo Spinola di Sanremo il torneo di scacchi valevole per la qualificazione ai campionati giovanili italiani. Si sono incontrati con la consueta stretta di mano per l’inizio del torneo ben 21 atleti provenienti da varie parti di Italia (Torino, Genova, Imperia, Savona e Roma) per contendersi un posto al CIG che, quest’anno, si terrà a Terrasini (Palermo) dal 28 giugno al 6 luglio.

Gli atleti hanno incrociato gli scacchi per un tempo di 30 minuti a testa e prendersi i punti che li avrebbe portati verso la qualificazione. Divisi in sei categorie (Under 18, Under 16, Under 14, Under 12, Under 10 e Under 8) ha prodotto i vincitori assoluti e qualificati:

- Under 18 Maschile: Emanuele Maritano: il matuziano con ben 4 punti su 6 ha strappato all’ultimo al qualifica al CIG;

- Under 14 Maschile: Antonio Pasqui, per la quarta volta consecutiva tenta l’assalto al CIG ed arriva primo assoluto con 4.0 punti su 6 disponibili;

- Under 14 Femminile: Greta Musumarra l’atleta è tesserata con il circolo di Sanremo ma è di Ventimiglia. Per la Terza volta consecutiva si classifica alla fase finale del CIG con 4.0 punti su 6.0.

- si qualificano alla fase finale anche: Luca Donati Noberini e Mattia Bonello del circolo di Imperia.

Under 12 Maschile: Xu Jun Yi (Valentino per gli amici) dell’Asd Scacchi Sanremo con 5.0 punti su 6 disponibili ed oltre che essere il vincitore del Torneo si qualifica a pieno titolo per la fase finale del CIG; Nicolò Benza del circolo di Imperia con 3.0 punti su 6.0 disponibili si qualifica al CIG. Under 8 Maschile: Alessandro Bisetto del circolo di Torino con 4.5 punti su 6.0 disponibile si qualifica alla fase finale del CIG; Rrucaj Juri di Legnano con 3.0 punti su 6.0 si qualifica alla fase finale dei CIG.

Sono stati inoltri premiati per la loro bravura con una medaglia: Lavinia Settimio, Lorenzo Guglielmi e Nahid Uddin di Imperia. Il prossimo incontro per la qualificazione alla fase finale del CIG si terrà sempre a Sanremo il 22 febbraio.