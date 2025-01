Arti Marziali: strepitosa medaglia d'argento all'open di Marsiglia per il dianese Leonardo Hojda

Al torneo ‘Open di Marsiglia’, gara WKF dedicata alla specialità del kumite (combattimento) con 800 atleti da 33 nazioni, la DKD, unico sodalizio ligure in gara, porta a Diano Marina una favolosa medaglia d’argento. La competizione che ha avuto inizio giovedì scorso con un seminario tecnico, per poi passare alle prime fasi eliminatorie del venerdì, ha visto impegnati 4 atleti della DKD nella giornata di sabato.

Filip Nushi -47kg maschile Under 12, Alice Scarsi -52kg femminile Under 14, Gaia Di Latte -47kg femminile Under 14 e Leonardo Hojda -55kg maschile Under 12, si sono dati da fare nelle fasi eliminatorie. Filip cede il passo ad un avversario francese più esperto, stessa sorte tocca ad Alice contro una francese e per Gaia contro un’atleta spagnola, la pressione emotiva ha messo a dura prova i dianesi, tranne che per Leonardo, che con un guizzo rimonta un incontro e scala la sua pool approdando alla finalissima di domenica, in un Palais du Sports gremito, si fa sfuggire per poco, il metallo più prezioso ma con un pesantissimo argento porta a Diano Marina un’importante medaglia internazionale che mancava da tempo. Leonardo unico ligure medagliato in questa competizione.

La delegazione DKD era composta dal presidente Veronica Zacchetti, dal Dt Maestro Andrea Di Latte ed alcuni genitori che hanno fornito un enorme contributo organizzativo.